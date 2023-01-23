В Челябинске построят новый мост и пять дорог

24 января 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Новый мост и дороги возведут в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске построят новый мост через реку Миасс, который соединит улицы Энгельса и Краснознаменную, а также пять дорог — в Чурилово, Парковом и три трассы на северо-западе. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На данный момент в Челябинске строится мост через реку Миасс по улицам Краснознаменная — ул. Энгельса. Также новые автомобильные дороги появятся по проспекту Давыдова от Хохрякова до Зальцмана; по улице Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов; по улице Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова; по ул. Чичерина от микрорайона №47 до Радонежской; по ул. Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта», — пояснили на сайте. Также власти Челябинска проведут капитальный ремонт и реконструкцию улиц: Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской, Гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского, Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных, Линейной от проспекта Ленина до Самохина, Маркса от Цвиллинга до Российской, Труда от Цвиллинга до Красноармейской. Также будет отремонтирован мост через реку Миасс по улице Черкасской (восточный). Новый мост и дороги возведут в 2023 году.

В Челябинске построят новый мост через реку Миасс, который соединит улицы Энгельса и Краснознаменную, а также пять дорог — в Чурилово, Парковом и три трассы на северо-западе. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На данный момент в Челябинске строится мост через реку Миасс по улицам Краснознаменная — ул. Энгельса. Также новые автомобильные дороги появятся по проспекту Давыдова от Хохрякова до Зальцмана; по улице Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов; по улице Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова; по ул. Чичерина от микрорайона №47 до Радонежской; по ул. Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта», — пояснили на сайте. Также власти Челябинска проведут капитальный ремонт и реконструкцию улиц: Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской, Гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского, Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных, Линейной от проспекта Ленина до Самохина, Маркса от Цвиллинга до Российской, Труда от Цвиллинга до Красноармейской. Также будет отремонтирован мост через реку Миасс по улице Черкасской (восточный). Новый мост и дороги возведут в 2023 году.