Челябинский генерал МВД проверил начальников районных отделов полиции

25 января 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков проверил удостоверения, форму и строевую подготовку у начальников райотделов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 25 января провел смотр среди начальников райотделов полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал проверил у руководителей подразделений удостоверения, форму и строевую подготовку. «Начала работу коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности в 2022 году. Скоков лично проверил у прибывших служебные удостоверения, состояние форменного обмундирования, наличие и правильное размещение знаков различия, орденских планок, а также строевую выправку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам Скокова, за прошлый год уровень доверия населения к сотрудникам полиции вырос и продолжает показывать положительную динамику. Он потребовал от руководителей районных подразделений продолжить комплекс мероприятий по поддержанию стабильной оперативной обстановки, принять все меры, чтобы жители региона чувствовали себя защищенными.

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 25 января провел смотр среди начальников райотделов полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал проверил у руководителей подразделений удостоверения, форму и строевую подготовку. «Начала работу коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности в 2022 году. Скоков лично проверил у прибывших служебные удостоверения, состояние форменного обмундирования, наличие и правильное размещение знаков различия, орденских планок, а также строевую выправку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам Скокова, за прошлый год уровень доверия населения к сотрудникам полиции вырос и продолжает показывать положительную динамику. Он потребовал от руководителей районных подразделений продолжить комплекс мероприятий по поддержанию стабильной оперативной обстановки, принять все меры, чтобы жители региона чувствовали себя защищенными.