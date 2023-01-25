Элитный екатеринбургский ресторан Castor’ka объявил вознаграждение в 100 тысяч за вандалов в масках, устроивших погром

Вандалы, устроившие погром, сбежали, разлив краску и разбив телевизор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Популярный в Екатеринбурге ресторан Castor’ka, который облили краской неизвестные спортсмены в балаклавах, объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о нападавших. Об этом URA.RU сообщили представители ресторана.

«Заведение заплатит 100 тысяч рублей за полезную информацию, которая поможет найти вандалов», — рассказал собеседник агентства. Также поиском занимаются силовики, к которым обратились рестораторы.

Инцидент произошел вечером 24 января. Трое неизвестных в балаклавах проникли в ресторан, представившись ремонтниками, разлили красную краску по залу заведения, разбили телевизор и брызнули перцовым баллончиком в глаза сотрудникам, пытавшимся задержать вандалов. В полиции Екатеринбурга URA.RU сообщали, что силовики устанавливают личности нападавших. Проверку проводят участковые.

Ресторан Castor’ka популярен у горожан. Он часто получал положительные отзывы посетителей, которые оценили вкус блюд и приятную атмосферу в заведении.

Фото: ресторан Castor’ka

Фото: ресторан Castor’ka

Фото: ресторан Castor’ka