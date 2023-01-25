На скандального мэра из ХМАО подали иск в суд на 50 миллионов рублей

Причиной обращение стало публичное высказывание Позднякова в адрес компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО компания ПКФ «Интеграция» обратилась в суд с иском на скандального известного главу поселения Барсово Вячеслава Позднякова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом URA.RU сообщил руководитель компании Евгений Городилов.

«ООО ПКФ „Интеграция“ обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе городского поселения Барсово Позднякову. А также к администрации Барсово как соответчику и работодателю главы поселения с требованием возмещения ущерба 50 млн рублей», — сообщил Городилов.

Причиной обращения в суд послужило нелицеприятное высказывания Позднякова в адрес компании. Он сообщил местным СМИ, что ПКФ «Интеграция» является недобросовестным подрядчиком. Директор компании уже обратился в следственный комитет с заявлением о клевете со стороны Позднякова. В своем заявлении он требует от Позднякова публичных извинений и компенсацию морального вреда в один миллион рублей. «Когда Поздняков выступал в СМИ с обращением в защиту осужденной за превышения должностных полномочий экс-главы поселения Белый яр Елены Никифоровой, то заявил, что подрядчик ПКФ „Интеграция“ недобросовестно выполняет условия контракта. Хотя по этому случаю у нас уже прошло пять судов, и мы доказали, что выполняли все условия контракта. Сам Поздняков получил штраф в 200 тысяч рублей за незаконное расторжение соглашения», — добавил Городилов.

Узнать мнение Позднякова по данной ситуации выяснить не удалось. Глава Барсово не ответил на звонок журналиста агентства по мобильному телефону.

Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.