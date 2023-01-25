В Свердловской области устроят облаву на водителей

26 января 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Рейды пройдут в Тавде с 23 январе по 9 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тавде (Свердловская область) с 23 января по 9 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактические рейды «Лес», которые направлены на выявление и пресечение заготовки, переработки, перевозки и реализации древесины. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте». «На территории Тавдинского городского округа в период с 23 января по 9 февраля 2023 года проводятся рейды на водителей. Мероприятия направлены на пресечение фактов незаконной перевозки древесины», — говорится в сообщении ведомства. В полиции напомнили, что за незаконную рубку предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, можно получить штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц.

В Тавде (Свердловская область) с 23 января по 9 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактические рейды «Лес», которые направлены на выявление и пресечение заготовки, переработки, перевозки и реализации древесины. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте». «На территории Тавдинского городского округа в период с 23 января по 9 февраля 2023 года проводятся рейды на водителей. Мероприятия направлены на пресечение фактов незаконной перевозки древесины», — говорится в сообщении ведомства. В полиции напомнили, что за незаконную рубку предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, можно получить штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц.