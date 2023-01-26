Дипломат Гаврилов заявил о расширении границ СВО из-за западной помощи Украине

Поставки западного вооружения Украине расширяют границы СВО, сказал Константин Гаврилов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Увеличение помощи Киеву странами Запада ведет к расширению границ спецоперации. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Чем больше расширяется помощь [Запада] Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — сказал Константин Гаврилов. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Гаврилов сказал о том, что поставка Киеву западных танков выведет конфликт РФ и Украины на новый уровень. Не так давно страны Запада приняли решение поставить на украинскую территорию тяжелую военную технику.
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