Дипломат Гаврилов заявил о расширении границ СВО из-за западной помощи Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Поставки западного вооружения Украине расширяют границы СВО, сказал Константин Гаврилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Увеличение помощи Киеву странами Запада ведет к расширению границ спецоперации. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Чем больше расширяется помощь [Запада] Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — сказал Константин Гаврилов. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Гаврилов сказал о том, что поставка Киеву западных танков выведет конфликт РФ и Украины на новый уровень. Не так давно страны Запада приняли решение поставить на украинскую территорию тяжелую военную технику.

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Увеличение помощи Киеву странами Запада ведет к расширению границ спецоперации. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Чем больше расширяется помощь [Запада] Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — сказал Константин Гаврилов. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Гаврилов сказал о том, что поставка Киеву западных танков выведет конфликт РФ и Украины на новый уровень. Не так давно страны Запада приняли решение поставить на украинскую территорию тяжелую военную технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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