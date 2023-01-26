Дипломат Гаврилов: западные танки выведут противостояние России и НАТО на новый уровень

Поставка западных танков на Украину выведет конфликт России и НАТО на новый уровень. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Раньше мы здесь на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов, контролем за переносными зенитно-ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень", — заявил Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24". Так он прокомментировал вопрос о том, переходит ли противостояние России и НАТО на новый уровень.
Страны Запада приняли решение поставить на Украину тяжелую военную технику. США направят Киеву 31 танк Abrams, передает телеканал 360. Германия также приняла решение об отправке немецких танков Leopard, а также о возможности реэкспорта этих танков из третьих стран. Также о намерении направить танки Украине заявил ряд других государств.
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Поставка западных танков на Украину выведет конфликт России и НАТО на новый уровень. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Раньше мы здесь на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов, контролем за переносными зенитно-ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень", — заявил Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24". Так он прокомментировал вопрос о том, переходит ли противостояние России и НАТО на новый уровень. Страны Запада приняли решение поставить на Украину тяжелую военную технику. США направят Киеву 31 танк Abrams, передает телеканал 360. Германия также приняла решение об отправке немецких танков Leopard, а также о возможности реэкспорта этих танков из третьих стран. Также о намерении направить танки Украине заявил ряд других государств.