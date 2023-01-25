Пермским учителям утвердили зарплаты при командировках на Донбасс

26 января 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Раиса Кассина подписала приказ о зарплатах командированных учителей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Работники подведомственных пермскому минобразования учреждений при командировках в ЛДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области будут получать двойную зарплату, а также суточные почти в 8,5 тысячи рублей. Соответствующий приказ подписала министр образования Пермского края Раиса Кассина. «При направлении работника в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: заработная плата выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в тексте приказа. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. О том, что госслужащие в командировках в новых регионах РФ будут получать вознаграждение в двойном размере, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился еще в конце декабря 2022 года. Но изменения в свои документы минобразования внесло только сейчас. При этом еще в ноябре прошлого года делегация пермских директоров и завучей школ во главе с начальником департамента образования города Анной Деменевой уже посещали Донецкую народную республику.

Работники подведомственных пермскому минобразования учреждений при командировках в ЛДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области будут получать двойную зарплату, а также суточные почти в 8,5 тысячи рублей. Соответствующий приказ подписала министр образования Пермского края Раиса Кассина. «При направлении работника в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: заработная плата выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в тексте приказа. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. О том, что госслужащие в командировках в новых регионах РФ будут получать вознаграждение в двойном размере, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился еще в конце декабря 2022 года. Но изменения в свои документы минобразования внесло только сейчас. При этом еще в ноябре прошлого года делегация пермских директоров и завучей школ во главе с начальником департамента образования города Анной Деменевой уже посещали Донецкую народную республику.