Пермские педагоги провели встречу с 300 учителями в ДНР

Педагоги посетили город Харцызск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская делегация директоров и завучей четырех школ — 136, 47, 81 и Гимназии №7, вместе с начальником департамента образования города Анной Деменевой в рамках мероприятия гуманитарной миссии президентской платформы «Мы Вместе» посетила город Харцызск Донецкой Народной Республики. Пермяки поделились с коллегами своим опытом по работе образовательных учреждений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Деменева.

«Наша группа работала с 300 педагогами, директорами, психологами. У коллег много вопросов по внедрению стандартов образования от организации учебно-воспитательного процесса до системы оплаты труда. Методическая база у педагогов Донецка высокая, мы ведь все в Советское время обучались по одним учебникам в вузах», — рассказала Деменева.

Представители делегации считают, что пермские образовательные учреждения имеют особый опыт, которым нужно делиться. Так, например, Прикамье стало одним из первых регионов, где реализовали систему индивидуальных учебных планов для старшеклассников.

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