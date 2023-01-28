28 января 2023
27 января 2023

В массовой аварии с тремя фурами на уральской трассе разбились два человека

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
На Серовском тракте произошла массовая авария Фото:

В массовой аварии на Серовском тракте разбились два человека. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила отправляют водителей в объезд через город, движение на трассе ограничено.

«В результате аварии погибли 53-летний водитель и 49-летняя женщина — пассажир Renault Duster. Еще двое, водитель и пассажир Skoda, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», — заявили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии начато расследование. Согласно сообщению ведомства, на данный момент предполагается, что авария произошла на 149-м километре дороги в результате попытки водителя Renault Duste совершить обгон. Он столкнулся с грузовиком Mercedes, а затем его отбросило на фуру Hunogam и Skoda Fabia.

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В массовой аварии на Серовском тракте разбились два человека. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила отправляют водителей в объезд через город, движение на трассе ограничено. «В результате аварии погибли 53-летний водитель и 49-летняя женщина — пассажир Renault Duster. Еще двое, водитель и пассажир Skoda, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», — заявили в областной Госавтоинспекции. По факту аварии начато расследование. Согласно сообщению ведомства, на данный момент предполагается, что авария произошла на 149-м километре дороги в результате попытки водителя Renault Duste совершить обгон. Он столкнулся с грузовиком Mercedes, а затем его отбросило на фуру Hunogam и Skoda Fabia.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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