В Прикамье проводятся встречи для семей участников СВО

30 января 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Встречи для семей проводятся в разных городах Пермского края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае проводятся «Теплые встречи» для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте «Помощь здесь». «К „Теплым встречам“ присоединяется все больше муниципалитетов Пермского края. Мы рады этому, для проведения некоторых встреч уже откликнулись психологи-волонтеры, также ищем площадки», — сообщается на сайте. По словам организаторов, на встречах ожидаются беседы, новые знакомства и десерт. Следующее мероприятие состоится третьего февраля в городе Березники. Ранее URA.RU писало, что на поддержку участников спецоперации и их семей направлено около 700 миллионов рублей. Деньги предназначены для единовременных выплат, материальную помощь детям и помощь в случае ранения или гибели военнослужащего.

В Пермском крае проводятся «Теплые встречи» для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте «Помощь здесь». «К „Теплым встречам“ присоединяется все больше муниципалитетов Пермского края. Мы рады этому, для проведения некоторых встреч уже откликнулись психологи-волонтеры, также ищем площадки», — сообщается на сайте. По словам организаторов, на встречах ожидаются беседы, новые знакомства и десерт. Следующее мероприятие состоится третьего февраля в городе Березники. Ранее URA.RU писало, что на поддержку участников спецоперации и их семей направлено около 700 миллионов рублей. Деньги предназначены для единовременных выплат, материальную помощь детям и помощь в случае ранения или гибели военнослужащего.