Мэр из ХМАО получит годовую премию на фоне скандала с невыплатой зарплат учителям

Глава Урая получит премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бюджетный комитет думы Урая (ХМАО) принял решение выдать премию главы города Тимуру Закирзянову. Ранее прокуратура проводила проверку в образовательных учреждениях Урая после жалобы учителей на задержки в выплатах за внеурочную деятельность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Бюджетный комитет думы Урая большинством голосов одобрил годовую премию Закирзянову. За проголосовало 6 депутатов против один. Размер премии будет около 200 тысяч рублей», — отметил инсайдер.

Заместитель главы Урая по экономике Светлана Новоселова не ответила на звонок журналиста URA.RU. В администрацию города отправлен запрос. Оперативный ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что городская прокуратура начала внеплановые проверки в образовательных организациях Урая. Директор МБОУ «Гимназия имени А.И. Яковлева» Овденко получила выговор. Трудовые права работников будут восстановлены путем проведения сверки и оплаты проведенных часов внеурочной деятельности в срок до 26 декабря