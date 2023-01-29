29 января 2023

Мэр из ХМАО получит годовую премию на фоне скандала с невыплатой зарплат учителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Урая получит премию Фото:

Бюджетный комитет думы Урая (ХМАО) принял решение выдать премию главы города Тимуру Закирзянову. Ранее прокуратура проводила проверку в образовательных учреждениях Урая после жалобы учителей на задержки в выплатах за внеурочную деятельность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Бюджетный комитет думы Урая большинством голосов одобрил годовую премию Закирзянову. За проголосовало 6 депутатов против один. Размер премии будет около 200 тысяч рублей», — отметил инсайдер.

Заместитель главы Урая по экономике Светлана Новоселова не ответила на звонок журналиста URA.RU. В администрацию города отправлен запрос. Оперативный ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что городская прокуратура начала внеплановые проверки в образовательных организациях Урая. Директор МБОУ «Гимназия имени А.И. Яковлева» Овденко получила выговор. Трудовые права работников будут восстановлены путем проведения сверки и оплаты проведенных часов внеурочной деятельности в срок до 26 декабря

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Бюджетный комитет думы Урая (ХМАО) принял решение выдать премию главы города Тимуру Закирзянову. Ранее прокуратура проводила проверку в образовательных учреждениях Урая после жалобы учителей на задержки в выплатах за внеурочную деятельность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Бюджетный комитет думы Урая большинством голосов одобрил годовую премию Закирзянову. За проголосовало 6 депутатов против один. Размер премии будет около 200 тысяч рублей», — отметил инсайдер. Заместитель главы Урая по экономике Светлана Новоселова не ответила на звонок журналиста URA.RU. В администрацию города отправлен запрос. Оперативный ответ получить не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что городская прокуратура начала внеплановые проверки в образовательных организациях Урая. Директор МБОУ «Гимназия имени А.И. Яковлева» Овденко получила выговор. Трудовые права работников будут восстановлены путем проведения сверки и оплаты проведенных часов внеурочной деятельности в срок до 26 декабря
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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