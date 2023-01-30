30 января 2023

Скандальный пермский ТЮЗ объявил о конкурсе рецензий на свои спектакли

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЮЗ представит современную версию «Капитанов песка». Пермь, театр, спектакль капитаны песка
Актеры ТЮЗа никого не оставляют равнодушными Фото:

Пермский театр юного зрителя, чьи постановки стали причиной нескольких скандалов, объявил среди зрителей конкурс рецензий на спектакли. Работы можно публиковать открыто в социальных сетях, снабдив специальным хэштегом.

«На месте победителя может оказаться каждый наш зритель, независимо от возраста. Надо лишь написать развернутый отзыв на спектакль Пермского ТЮЗа, разместить его на своей странице в социальной сети и поставить хэштэг #конкурс_свой_взгляд», — сообщают в театре.

Победителя определят в конце сезона. О призах пока не сообщается, но в прошлом сезоне конкурса автор лучшей рецензии получил два билета на любые спектакли.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году Пермский ТЮЗ обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за спектакля «Гуд бай, Берлин!». Показы пришлось отменить. Прокурор внес директору театра представление. Вновь в пропаганде ЛГБТ театр обвинили в конце года — в постановке «Золушка» пермячка Яна Злодеева обратила внимание на костюм генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.

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Пермский театр юного зрителя, чьи постановки стали причиной нескольких скандалов, объявил среди зрителей конкурс рецензий на спектакли. Работы можно публиковать открыто в социальных сетях, снабдив специальным хэштегом. «На месте победителя может оказаться каждый наш зритель, независимо от возраста. Надо лишь написать развернутый отзыв на спектакль Пермского ТЮЗа, разместить его на своей странице в социальной сети и поставить хэштэг #конкурс_свой_взгляд», — сообщают в театре. Победителя определят в конце сезона. О призах пока не сообщается, но в прошлом сезоне конкурса автор лучшей рецензии получил два билета на любые спектакли. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году Пермский ТЮЗ обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за спектакля «Гуд бай, Берлин!». Показы пришлось отменить. Прокурор внес директору театра представление. Вновь в пропаганде ЛГБТ театр обвинили в конце года — в постановке «Золушка» пермячка Яна Злодеева обратила внимание на костюм генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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