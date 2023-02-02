Пермский штурмовик поделился музыкой, которую слушал на передовой в зоне СВО

Солдаты в зоне СВО слушают музыку, когда нет боев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат заксобрания Прикамья и участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Григоренко опубликовал список треков, которые он слушал на передовой. Ссылка на его музыкальную подборку опубликована в telegram-канале «ПоZывной Депутат».

«Собрал плейлист музыки, которую слушал, когда была возможность на фронте. Да и сейчас слушаю. Вдруг, кому пригодится», — написал пермский штурмовик.

В список вошли композиции «Любэ», «Чичериной», «Алисы», «7Б», «Мельницы», SHAMAN, MaкSим, Людвига ван Бетховена, а также других групп исполнителей и коллективов. Плейлист состоит из 30 треков.

Александр Григоренко принимает участие в спецоперации во второй раз. На фронте он был ранен и попал в медчасть. После выздоровления бывший пермский депутат вновь намерен отправился на передовую. За участие в СВО штурмовик был представлен к награде.

Специальная военная операция проводится с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.