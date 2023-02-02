В Свердловской области начали обучать операторов беспилотников

03 февраля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

В ДОСААФ уже обучили 50 операторов БПЛА Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловское отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) начало обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. Курс уже прошли 50 человек, рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Яночкин. «Мы обучили 50 человек, это были мобилизованные граждане. Планируем продолжить эту практику в 2023 году», — цитирует Юрия Яночкина ТАСС. Также в планах у членов общества организовать занятия по основам военной подготовки для всех желающих. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили курсы по подготовке к выживанию в чрезвычайных ситуациях. Самый большой спрос на курсы был в период мобилизации.

Свердловское отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) начало обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. Курс уже прошли 50 человек, рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Яночкин. «Мы обучили 50 человек, это были мобилизованные граждане. Планируем продолжить эту практику в 2023 году», — цитирует Юрия Яночкина ТАСС. Также в планах у членов общества организовать занятия по основам военной подготовки для всех желающих. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили курсы по подготовке к выживанию в чрезвычайных ситуациях. Самый большой спрос на курсы был в период мобилизации.