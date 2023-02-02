Удаленная работа стала самой востребованной у челябинцев

Среди работодателей началась конкуренция по критерию удаленной работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди соискателей Челябинской области запрос на удаленную работу стал самым популярным в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, первое место заняла вакансия удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок.

«По итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Больше всего соискатели интересовались вакансией удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок с зарплатой от 38 тыс рублей на руки. На нее откликнулись сразу 3,8 тысячи человек», — отметили в сервисе.

Удаленная работа отвоевала лидерство по популярности спрос на массовые вакансии. В их числе продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее. Среди «дистанционных» вакансий на втором месте позиция стажера по документообороту. На нее откликнулись 3,7 тысячи жителей региона. На третьей ступени — вакансия оператора персонального компьютера на дому. Ей заинтересовались 3,6 тысячи соискателей.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям. Чем требования проще, тем больше откликов», — отметила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Эксперт уточнила и другие критерии для массового отклика. К ним Игнатова отнесла условия работы, известно и репутацию компании. Кроме высокой зарплаты, челябинцев привлекают свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.