02 февраля 2023

В Екатеринбурге объяснили, почему в армии много матерятся

Свердловские исследователи: мат помогает военным сокращать время общения в бою
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Используя только мат, военные сокращают время коммуникации на семь минут Фото:

В российской армии привыкли много материться, потому обычные слова мешают коммуницировать в бою. Об этом в Екатеринбурге в Доме журналиста рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова.

«Согласитесь, всем известная фраза „нехороший человек на ногу батарею уронил“ отнимает много времени, в то время, когда можно сказать очень кратко и эмоционально. Есть исследование о том, что в бою замена слов ненормативной лексикой помогает снижать время коммуникации до семи минут. А когда это бой, где каждая секунда на счету, то это повышает эффективность коммуникации», — пояснила Людмила Максимова. По ее словам, такие исследования проводились со времен афганской войны.

Ранее исследователи пояснили, чем полезен и вреден мат. Выяснилось, что ненормативная лексика помогает человеку расслабиться, наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В российской армии привыкли много материться, потому обычные слова мешают коммуницировать в бою. Об этом в Екатеринбурге в Доме журналиста рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова. «Согласитесь, всем известная фраза „нехороший человек на ногу батарею уронил“ отнимает много времени, в то время, когда можно сказать очень кратко и эмоционально. Есть исследование о том, что в бою замена слов ненормативной лексикой помогает снижать время коммуникации до семи минут. А когда это бой, где каждая секунда на счету, то это повышает эффективность коммуникации», — пояснила Людмила Максимова. По ее словам, такие исследования проводились со времен афганской войны. Ранее исследователи пояснили, чем полезен и вреден мат. Выяснилось, что ненормативная лексика помогает человеку расслабиться, наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...