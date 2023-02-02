В Екатеринбурге объяснили, почему в армии много матерятся

Свердловские исследователи: мат помогает военным сокращать время общения в бою

03 февраля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Используя только мат, военные сокращают время коммуникации на семь минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российской армии привыкли много материться, потому обычные слова мешают коммуницировать в бою. Об этом в Екатеринбурге в Доме журналиста рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова. «Согласитесь, всем известная фраза „нехороший человек на ногу батарею уронил“ отнимает много времени, в то время, когда можно сказать очень кратко и эмоционально. Есть исследование о том, что в бою замена слов ненормативной лексикой помогает снижать время коммуникации до семи минут. А когда это бой, где каждая секунда на счету, то это повышает эффективность коммуникации», — пояснила Людмила Максимова. По ее словам, такие исследования проводились со времен афганской войны. Ранее исследователи пояснили, чем полезен и вреден мат. Выяснилось, что ненормативная лексика помогает человеку расслабиться, наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть.

В российской армии привыкли много материться, потому обычные слова мешают коммуницировать в бою. Об этом в Екатеринбурге в Доме журналиста рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова. «Согласитесь, всем известная фраза „нехороший человек на ногу батарею уронил“ отнимает много времени, в то время, когда можно сказать очень кратко и эмоционально. Есть исследование о том, что в бою замена слов ненормативной лексикой помогает снижать время коммуникации до семи минут. А когда это бой, где каждая секунда на счету, то это повышает эффективность коммуникации», — пояснила Людмила Максимова. По ее словам, такие исследования проводились со времен афганской войны. Ранее исследователи пояснили, чем полезен и вреден мат. Выяснилось, что ненормативная лексика помогает человеку расслабиться, наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть.