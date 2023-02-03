Пермский балет подсказал, что подарить ему на день рождения

Пермский балет в день рождения напомнил об эндаумент-фонде театра

03 февраля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Планировать будущее артистам проще, ощущая поддержку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Пермском театре оперы и балета отметили 97 лет со дня создания балетной труппы. В театре благодарны за теплые слова от поклонников и напоминают, что сделать подарок артистам можно с помощью пожертвования в эндаумент-фонд. «Очень часто говорили о будущем — о новых постановках, новых именах, новой музыке и новом сотрудничестве. Пользуясь случаем, хотим напомнить об эндаумент-фонде театра, который как раз помогает нам строить планы на будущее», — говорится в аккаунтах театра в социальных сетях. В фонд можно направить любую сумму, а также оформить подписку на ежемесячное пожертвование. Как ранее сообщало URA.RU, Пермский балет отметил день рождения 2 февраля большим шоу. На сцене, кроме пермских артистов, выступили солисты балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Урал Балета (Екатеринбург).

В Пермском театре оперы и балета отметили 97 лет со дня создания балетной труппы. В театре благодарны за теплые слова от поклонников и напоминают, что сделать подарок артистам можно с помощью пожертвования в эндаумент-фонд. «Очень часто говорили о будущем — о новых постановках, новых именах, новой музыке и новом сотрудничестве. Пользуясь случаем, хотим напомнить об эндаумент-фонде театра, который как раз помогает нам строить планы на будущее», — говорится в аккаунтах театра в социальных сетях. В фонд можно направить любую сумму, а также оформить подписку на ежемесячное пожертвование. Как ранее сообщало URA.RU, Пермский балет отметил день рождения 2 февраля большим шоу. На сцене, кроме пермских артистов, выступили солисты балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Урал Балета (Екатеринбург).