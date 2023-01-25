25 января 2023

Солисты Мариинки и Урал Балета выступят на дне рождения пермского балета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный прогон балета Конек-Горбунок в Урал.Опера.Балет. Екатеринбург, балет, балет конек горбунок
На гала Пермского балета билетов почти не осталось Фото:

Пермский балет 2 февраля отмечает день рождения. В честь 97-летия на сцене театра оперы балета состоится грандиозное представление с участием солистов балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Урал Балета (Екатеринбург). Гости выступят во втором отделении гала, рассказал руководитель пермской труппы Антон Пимонов.

«Второе отделение — дивертисмент, в котором будут принимать участие гости из Урал Балета и Мариинского театра. Специально для этого вечера мы подготовили сюиту танцев из балета „Гаянэ“, премьера которого в 1942 году состоялась в нашем городе», — передает слова Пимонова telegram-канал Пермского театра оперы и балета.

В первом отделении зрители увидят «Польский бал» из оперы Глинки «Жизнь за царя», в третьем картину «В царстве теней» из балета «Баядерка». У желающих попасть на концерт еще есть шанс приобрести билет, хоть их осталось очень мало.

Днем рождения Пермского балета принято считать 2 февраля 1926 года. Тогда на пермской сцене прошел первый балетный спектакль — «Жизель». Его поставила балетная студия театра, которая появилась за год до этого.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермский балет 2 февраля отмечает день рождения. В честь 97-летия на сцене театра оперы балета состоится грандиозное представление с участием солистов балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Урал Балета (Екатеринбург). Гости выступят во втором отделении гала, рассказал руководитель пермской труппы Антон Пимонов. «Второе отделение — дивертисмент, в котором будут принимать участие гости из Урал Балета и Мариинского театра. Специально для этого вечера мы подготовили сюиту танцев из балета „Гаянэ“, премьера которого в 1942 году состоялась в нашем городе», — передает слова Пимонова telegram-канал Пермского театра оперы и балета. В первом отделении зрители увидят «Польский бал» из оперы Глинки «Жизнь за царя», в третьем картину «В царстве теней» из балета «Баядерка». У желающих попасть на концерт еще есть шанс приобрести билет, хоть их осталось очень мало. Днем рождения Пермского балета принято считать 2 февраля 1926 года. Тогда на пермской сцене прошел первый балетный спектакль — «Жизель». Его поставила балетная студия театра, которая появилась за год до этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...