Солисты Мариинки и Урал Балета выступят на дне рождения пермского балета

26 января 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

На гала Пермского балета билетов почти не осталось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский балет 2 февраля отмечает день рождения. В честь 97-летия на сцене театра оперы балета состоится грандиозное представление с участием солистов балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Урал Балета (Екатеринбург). Гости выступят во втором отделении гала, рассказал руководитель пермской труппы Антон Пимонов. «Второе отделение — дивертисмент, в котором будут принимать участие гости из Урал Балета и Мариинского театра. Специально для этого вечера мы подготовили сюиту танцев из балета „Гаянэ“, премьера которого в 1942 году состоялась в нашем городе», — передает слова Пимонова telegram-канал Пермского театра оперы и балета. В первом отделении зрители увидят «Польский бал» из оперы Глинки «Жизнь за царя», в третьем картину «В царстве теней» из балета «Баядерка». У желающих попасть на концерт еще есть шанс приобрести билет, хоть их осталось очень мало. Днем рождения Пермского балета принято считать 2 февраля 1926 года. Тогда на пермской сцене прошел первый балетный спектакль — «Жизель». Его поставила балетная студия театра, которая появилась за год до этого.

Пермский балет 2 февраля отмечает день рождения. В честь 97-летия на сцене театра оперы балета состоится грандиозное представление с участием солистов балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Урал Балета (Екатеринбург). Гости выступят во втором отделении гала, рассказал руководитель пермской труппы Антон Пимонов. «Второе отделение — дивертисмент, в котором будут принимать участие гости из Урал Балета и Мариинского театра. Специально для этого вечера мы подготовили сюиту танцев из балета „Гаянэ“, премьера которого в 1942 году состоялась в нашем городе», — передает слова Пимонова telegram-канал Пермского театра оперы и балета. В первом отделении зрители увидят «Польский бал» из оперы Глинки «Жизнь за царя», в третьем картину «В царстве теней» из балета «Баядерка». У желающих попасть на концерт еще есть шанс приобрести билет, хоть их осталось очень мало. Днем рождения Пермского балета принято считать 2 февраля 1926 года. Тогда на пермской сцене прошел первый балетный спектакль — «Жизель». Его поставила балетная студия театра, которая появилась за год до этого.