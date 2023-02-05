05 февраля 2023

Екатеринбургские школьники изготовили сувениры из елей, росших у здания мэрии. Фото, видео

Екатеринбургские школьники изготовили сувениры из елей, росших у здания мэрии к 300-летию города
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьные поделки из елей , спиленных у мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург
Екатеринбургские учащиеся лицея №180, школ №59 и №80 изготавливают сувениры к Дню города Фото:

Екатеринбургские школьники изготовили сувенирные изделия из пиломатериалов елей, ранее росших у здания администрации города. Этим поделилась с URA.RU начальник отдела департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Матвеева

«Мы с энтузиазмом восприняли предложение мэра Алексея Орлова, чтобы те ели, которые стояли у администрации города, попали в руки школьников 6-11-х классов. Ребята с удовольствием взяли материал с историей. Мы передали эти ели в лицей №180, школы №59 и №80. Абсолютно все деревья, спиленные у администрации, переданы в учебные учреждения. Изделия посвящены 300-летию Екатеринбурга», — рассказала Наталья Матвеева.

По ее словам, к Дню города планируется выставка изделий. «Также в планах делать сувениры из новогодней ели», — сказала она.

URA.RU сообщало, что 24 мая рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Власти города поменяли их на новые.

Школьные поделки из елей , спиленных у мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург
Екатеринбургские школьники изготовили сувениры из елей, росших у здания мэрии
Фото:
Школьные поделки из елей , спиленных у мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург
Школьники из Екатеринбурга изготавливают сувениры к Дню города
Фото:

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Екатеринбургские школьники изготовили сувенирные изделия из пиломатериалов елей, ранее росших у здания администрации города. Этим поделилась с URA.RU начальник отдела департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Матвеева «Мы с энтузиазмом восприняли предложение мэра Алексея Орлова, чтобы те ели, которые стояли у администрации города, попали в руки школьников 6-11-х классов. Ребята с удовольствием взяли материал с историей. Мы передали эти ели в лицей №180, школы №59 и №80. Абсолютно все деревья, спиленные у администрации, переданы в учебные учреждения. Изделия посвящены 300-летию Екатеринбурга», — рассказала Наталья Матвеева. По ее словам, к Дню города планируется выставка изделий. «Также в планах делать сувениры из новогодней ели», — сказала она. URA.RU сообщало, что 24 мая рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Власти города поменяли их на новые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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