Екатеринбургские школьники изготовили сувениры из елей, росших у здания мэрии к 300-летию города

Екатеринбургские учащиеся лицея №180, школ №59 и №80 изготавливают сувениры к Дню города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские школьники изготовили сувенирные изделия из пиломатериалов елей, ранее росших у здания администрации города. Этим поделилась с URA.RU начальник отдела департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Матвеева

«Мы с энтузиазмом восприняли предложение мэра Алексея Орлова, чтобы те ели, которые стояли у администрации города, попали в руки школьников 6-11-х классов. Ребята с удовольствием взяли материал с историей. Мы передали эти ели в лицей №180, школы №59 и №80. Абсолютно все деревья, спиленные у администрации, переданы в учебные учреждения. Изделия посвящены 300-летию Екатеринбурга», — рассказала Наталья Матвеева.

По ее словам, к Дню города планируется выставка изделий. «Также в планах делать сувениры из новогодней ели», — сказала она.

URA.RU сообщало, что 24 мая рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Власти города поменяли их на новые.

Екатеринбургские школьники изготовили сувениры из елей, росших у здания мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU