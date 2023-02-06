Претендент на мандат в Тюменскую облдуму посетил полпредство УрФО

Претендент на кресло в Тюменскую облдуму отправился в тайную командировку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат тюменской городской думы, а также потенциальный преемник директора «Мостострой-11» Николая Руссу в облдуме Андрей Лазарев покинул Тюмень и предположительно находится в полпредстве УрФО. Информацию о тайной командировке подтвердили источники из гордумы и администрации Тюмени.

«В гордуме не появляется. Говорят, где-то в командировке, но где точно — не могу сказать. Не знаю», — сообщил инсайдер, близкий к аппарату гордумы.

Раскрыть местонахождение потенциального депутата облдумы отказалась и его помощница Татьяна Гирштаутене. Информацию о том, что депутат в командировке, она подтвердила.

По информации источника, близкого к правительству региона, депутат может находиться на аудиенции в полпредстве. «Вероятно, проходит собеседования. Сейчас как раз идет период „смотрин“», — поделился источник на условиях анонимности.

Агентство направило запрос в полпредство УрФО с целью подтверждения визита Лазарева. Ответ на запрос ожидается.

В Тюменской политике Андрея Лазарева называют главным претендентом на депутатский мандат, который ранее по собственной инициативе сдал Николай Руссу. «Любимый подрядчик властей» и гендиректор «Мостострой-11» Руссу входил в топ-5 самых богатых депутатов регионального парламента и имел недвижимость за границей. Нынешний потенциальный преемник Лазарев возглавляет филиал компании Руссу «Мостострой-36».