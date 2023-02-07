Глава пермского СУСК поручил расследовать драку двух подростков

Вслед за полицией и прокуратурой к делу подключился следственный комитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин поручил подчиненным провести проверку по факту избиения школьником сверстника. Об этом сообщили в ведомстве.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина территориальным следственным отделом зарегистрирована и проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 5 февраля 2023 года в Орджоникидзевском районе города Перми во дворе жилых домов во время драки малолетний 2011 года рождения причинил побои другому малолетнему 2010 года рождения», — сообщает СУСК по Пермскому краю в Telegram.

Ранее сообщалось, что жестко избил сверстника воспитанник секции бокса. Мать потерпевшего опубликовала фото сына. На нем видно, что у мальчика сильнейшие гематомы на лице. К делу подключилась полиция и прокуратура.