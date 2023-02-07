Прокуратура Перми разбирается в избиении юным боксером школьника

В детской потасовке разбираются силовики (архивное фото)
Пермская прокуратура проверяет данные о драке двух подростков. Как сообщалось, воспитанник секции бокса жестко избил сверстника. Теперь этим занимается надзорное ведомство.
«Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят», — сообщили в прокуратуре РИА «Новости».
В соцсетях ранее сообщалось, что драка произошла 5 февраля на детской площадке одного из домов в Перми. Мать избитого мальчика опубликовала фото и видео ЧП.
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