Прокуратура Перми разбирается в избиении юным боксером школьника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, драка, подростки, дети, детское насилие, школьники, дети зимой, буллинг
В детской потасовке разбираются силовики (архивное фото) Фото:

Пермская прокуратура проверяет данные о драке двух подростков. Как сообщалось, воспитанник секции бокса жестко избил сверстника. Теперь этим занимается надзорное ведомство.

«Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят», — сообщили в прокуратуре РИА «Новости».

В соцсетях ранее сообщалось, что драка произошла 5 февраля на детской площадке одного из домов в Перми. Мать избитого мальчика опубликовала фото и видео ЧП.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермская прокуратура проверяет данные о драке двух подростков. Как сообщалось, воспитанник секции бокса жестко избил сверстника. Теперь этим занимается надзорное ведомство. «Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят», — сообщили в прокуратуре РИА «Новости». В соцсетях ранее сообщалось, что драка произошла 5 февраля на детской площадке одного из домов в Перми. Мать избитого мальчика опубликовала фото и видео ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...