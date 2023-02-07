Прокуратура Перми разбирается в избиении юным боксером школьника

07 февраля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

В детской потасовке разбираются силовики (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермская прокуратура проверяет данные о драке двух подростков. Как сообщалось, воспитанник секции бокса жестко избил сверстника. Теперь этим занимается надзорное ведомство. «Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят», — сообщили в прокуратуре РИА «Новости». В соцсетях ранее сообщалось, что драка произошла 5 февраля на детской площадке одного из домов в Перми. Мать избитого мальчика опубликовала фото и видео ЧП.

Пермская прокуратура проверяет данные о драке двух подростков. Как сообщалось, воспитанник секции бокса жестко избил сверстника. Теперь этим занимается надзорное ведомство. «Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят», — сообщили в прокуратуре РИА «Новости». В соцсетях ранее сообщалось, что драка произошла 5 февраля на детской площадке одного из домов в Перми. Мать избитого мальчика опубликовала фото и видео ЧП.