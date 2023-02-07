Пермячка хочет продать «проклятую» квартиру с помощью священника

В Перми риэлтор будет вызвать священника в квартиру, которую не может продать

08 февраля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Риэлтор хочет, чтобы квартиру посетил священнослужитель Фото: Илья Московец © URA.RU Специалист по недвижимости в Перми Наталья Шевченко год не может продать одну из квартир. По словам риэлтора, такого за 16 лет ее деятельности в данной сфере не было ни разу. Цену за объект уже сильно снижали, но результата это не принесло. Наталья Шевченко рассказала URA.RU, что хочет пригласить священника, чтобы он окропил эту квартиру святой водой. «Квартира находится в центре Гамово. Рядом — остановка, магазины, храм, центральные все дороги. Сделан ремонт в жилье. Но не покупают и все. Думаю, батюшку позвать. Мы, когда ремонт делали, нашли иголки, воткнутые в стены. Колдовали они что ли, не знаю», — рассказала URA.RU риэлтор. Специалист рассказала историю этой квартиры и предположила, что, возможно, именно она отпугивает покупателей. Квартиру риэлтор приобрела с торгов. Так продают жилье, когда у жильцов образовываются большие долги, люди не делают платежи по ипотеке, банк в итоге квартиру забирает и выставляет на торги. Там были именно такие жильцы. «Они дочь свою прописали в квартире, которая родила им в 15 лет ребенка, а потом еще двоих. Год назад их выселяют, они съезжают, а дочь с детьми в Гамово осталась, квартиру снимает и ходит всем рассказывает, что она в той квартире прописана и никогда никто ее выписать не сможет», — поделилась историей с URA.RU риэлтор. Люди боятся и квартиру не покупают. Хотя, по словам Натальи Шевченко, эта девушка собственницей не является, поэтому ее можно выписать через суд. Риэлтор подала заявление, рассматривать дело будут 18 февраля. «Вот и думайте сами, почему не продается: то ли силы потусторонние виноваты, то ли прописанного человека боятся покупатели. Хотя бояться там нечего, выписываются они очень легко», — добавила риэлтор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалист по недвижимости в Перми Наталья Шевченко год не может продать одну из квартир. По словам риэлтора, такого за 16 лет ее деятельности в данной сфере не было ни разу. Цену за объект уже сильно снижали, но результата это не принесло. Наталья Шевченко рассказала URA.RU, что хочет пригласить священника, чтобы он окропил эту квартиру святой водой. «Квартира находится в центре Гамово. Рядом — остановка, магазины, храм, центральные все дороги. Сделан ремонт в жилье. Но не покупают и все. Думаю, батюшку позвать. Мы, когда ремонт делали, нашли иголки, воткнутые в стены. Колдовали они что ли, не знаю», — рассказала URA.RU риэлтор. Специалист рассказала историю этой квартиры и предположила, что, возможно, именно она отпугивает покупателей. Квартиру риэлтор приобрела с торгов. Так продают жилье, когда у жильцов образовываются большие долги, люди не делают платежи по ипотеке, банк в итоге квартиру забирает и выставляет на торги. Там были именно такие жильцы. «Они дочь свою прописали в квартире, которая родила им в 15 лет ребенка, а потом еще двоих. Год назад их выселяют, они съезжают, а дочь с детьми в Гамово осталась, квартиру снимает и ходит всем рассказывает, что она в той квартире прописана и никогда никто ее выписать не сможет», — поделилась историей с URA.RU риэлтор. Люди боятся и квартиру не покупают. Хотя, по словам Натальи Шевченко, эта девушка собственницей не является, поэтому ее можно выписать через суд. Риэлтор подала заявление, рассматривать дело будут 18 февраля. «Вот и думайте сами, почему не продается: то ли силы потусторонние виноваты, то ли прописанного человека боятся покупатели. Хотя бояться там нечего, выписываются они очень легко», — добавила риэлтор.