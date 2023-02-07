Певцы Shaman и Jony выступят на частных вечеринках в Екатеринбурге

08 февраля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

На корпоративе каких фирм выступят Shaman и Jony — неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU Патриотичный певец Shaman (известен хитом «Я русский») и автор хита «Комета» Jony выступят на закрытых вечеринках в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует различные мероприятия с участием звезд. «21 февраля — организация выступления певца Shaman на корпоративном событии в городе Екатеринбург», — указано на сайте. При этом музыкант даст концерт и для всех остальных екатеринбуржцев: его выступление намечено на 24 февраля в ККТ «Космос». Все самые дорогие билеты были раскуплены моментально. Также свой концерт в частном порядке проведет певец Jony. Он выступит на корпоративе одной из фирм Екатеринбурга 7 марта. Ранее «Империя музыки» привозила в Екатеринбург на корпоративы группы «Руки Вверх!» и «Звери». Также промоутерская компания организовывала концерт Александра Маршала, который стал одним из гостей Дня города.

Патриотичный певец Shaman (известен хитом «Я русский») и автор хита «Комета» Jony выступят на закрытых вечеринках в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует различные мероприятия с участием звезд. «21 февраля — организация выступления певца Shaman на корпоративном событии в городе Екатеринбург», — указано на сайте. При этом музыкант даст концерт и для всех остальных екатеринбуржцев: его выступление намечено на 24 февраля в ККТ «Космос». Все самые дорогие билеты были раскуплены моментально. Также свой концерт в частном порядке проведет певец Jony. Он выступит на корпоративе одной из фирм Екатеринбурга 7 марта. Ранее «Империя музыки» привозила в Екатеринбург на корпоративы группы «Руки Вверх!» и «Звери». Также промоутерская компания организовывала концерт Александра Маршала, который стал одним из гостей Дня города.