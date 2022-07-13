«Руки вверх» и «Звери» выступят в Екатеринбурге

13 июля 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Жуков будет выступать на закрытой вечеринке спустя два месяца после своего приезда со стадионным концертом Фото: Александр Мамаев © URA.RU 30 июля группы «Руки Вверх!» и «Звери» приедут на частную вечеринку в Екатеринбург. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует различные мероприятия с участием звезд. «Организация и проведение частного мероприятия с участием группы „Звери“, Сергея Жукова и группы „Руки Вверх“ в городе Екатеринбург», — говорится на сайте компании. Также «Империя музыки» организует выступление певца Jony, который 23 октября также споет на частном юбилейном мероприятии в столице Урала. Ранее URA.RU сообщало, что певец Александр Маршал станет одним из гостей Дня города в Екатеринбурге. Организатором его выступления также является промоутерская компания «Империя музыки». Группа «Руки вверх» выступала в Екатеринбурге не так давно, концерт прошел на городском стадионе 4 июня. Музыканты собрали на площадке около 30 тысяч человек. На сцене неожиданно для слушателей появился Niletto, а фанаты устроили флешмоб с фонариками. После концерта екатеринбуржцы встали в пробки.

30 июля группы «Руки Вверх!» и «Звери» приедут на частную вечеринку в Екатеринбург. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует различные мероприятия с участием звезд. «Организация и проведение частного мероприятия с участием группы „Звери“, Сергея Жукова и группы „Руки Вверх“ в городе Екатеринбург», — говорится на сайте компании. Также «Империя музыки» организует выступление певца Jony, который 23 октября также споет на частном юбилейном мероприятии в столице Урала. Ранее URA.RU сообщало, что певец Александр Маршал станет одним из гостей Дня города в Екатеринбурге. Организатором его выступления также является промоутерская компания «Империя музыки». Группа «Руки вверх» выступала в Екатеринбурге не так давно, концерт прошел на городском стадионе 4 июня. Музыканты собрали на площадке около 30 тысяч человек. На сцене неожиданно для слушателей появился Niletto, а фанаты устроили флешмоб с фонариками. После концерта екатеринбуржцы встали в пробки.