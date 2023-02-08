Подконтрольный «Уралхиму» пермский город, наконец, обретет мэра

В финал конкурса по выбору мэра Березников вышли местный депутат и краевой чиновник

Пермский чиновник Казаченко собирает чемоданы в Березники Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Затянувшаяся и нудная история с поиском мэра во второй по величине город Пермского края Березники подходит к концу. Вот-вот депутаты выберут главу. На заседании конкурсной комиссии 8 февраля из четырех участников были выбраны директор ГКУ ПК «Центр организации закупок» Алексей Казаченко и местный депутат-калийщик Алексей Пегушин. Учитывая, что Казаченко рекомендован краевыми властями, выбор у депутатов, которые должны решить, кто из этих двух станет мэром, невелик.

И в феврале в Березниках, наконец-то, спустя почти полгода, появится настоящий мэр. А вообще кейс с выборами мэра в Березниках показателен с двух точек зрения. Во-первых. Градообразующим предприятиям, каковым в Березниках является «Уралкалий», все-таки стоит учитывать компетенции своих сотрудников при их рекомендации на пост мэра. Бывший юрист компании Константин Светлаков за два года работы умудрился рассориться даже с бывшим работодателем. Не говоря про непростые местные элиты. И Казаченко придется это все разруливать, причем накануне выборов президента.

Во-вторых. Очень, очень сложно находить людей, которые соглашаются работать мэрами. Именно поэтому малозаметному чиновнику доверили непростые Березники. Местным топам это совсем не надо. В этой связи интересно понаблюдать, как будет проходить масштабная ротация мэров, которая ожидается в Пермском крае в ближайшее время.