Аналитики рассказали, кого из екатеринбуржцев раздражают феминитивы

В Екатеринбурге наибольшее раздражение от новых феминитивов испытывают женщины. Данным исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob.
«Современные феминитивы, такие как режиссерка, авторка, психологиня, вызывают негативные эмоции у 63% екатеринбуржцев, которые считают, что данные слова коверкают русский язык. Положительно относятся к таким словам лишь 5% опрошенных», — говорится в исследовании.
Как отметили аналитики, наибольшее недовольство современные феминитивы вызывают у 65% женщин. Письменно и в разговоре используют лингвистические нововведения 22% горожан, 16% — в шутливой или саркастической манере.
Ранее URA.RU сообщало о результатах исследования, в котором приводилось количество жительниц Екатеринбурга, столкнувшихся с домогательствами коллег на работе. Случаи харрасмента выросли по сравнению с периодом когда из-за коронавирусной инфекции компании массово перешли на удаленку.
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