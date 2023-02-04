Аналитики рассказали, кого из екатеринбуржцев раздражают феминитивы

Superjob: екатеринбурженки испытывают негативные эмоции от использования новых феминитивов

05 февраля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженки предпочитают не использовать современные феминитивы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге наибольшее раздражение от новых феминитивов испытывают женщины. Данным исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Современные феминитивы, такие как режиссерка, авторка, психологиня, вызывают негативные эмоции у 63% екатеринбуржцев, которые считают, что данные слова коверкают русский язык. Положительно относятся к таким словам лишь 5% опрошенных», — говорится в исследовании. Как отметили аналитики, наибольшее недовольство современные феминитивы вызывают у 65% женщин. Письменно и в разговоре используют лингвистические нововведения 22% горожан, 16% — в шутливой или саркастической манере. Ранее URA.RU сообщало о результатах исследования, в котором приводилось количество жительниц Екатеринбурга, столкнувшихся с домогательствами коллег на работе. Случаи харрасмента выросли по сравнению с периодом когда из-за коронавирусной инфекции компании массово перешли на удаленку.

В Екатеринбурге наибольшее раздражение от новых феминитивов испытывают женщины. Данным исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «Современные феминитивы, такие как режиссерка, авторка, психологиня, вызывают негативные эмоции у 63% екатеринбуржцев, которые считают, что данные слова коверкают русский язык. Положительно относятся к таким словам лишь 5% опрошенных», — говорится в исследовании. Как отметили аналитики, наибольшее недовольство современные феминитивы вызывают у 65% женщин. Письменно и в разговоре используют лингвистические нововведения 22% горожан, 16% — в шутливой или саркастической манере. Ранее URA.RU сообщало о результатах исследования, в котором приводилось количество жительниц Екатеринбурга, столкнувшихся с домогательствами коллег на работе. Случаи харрасмента выросли по сравнению с периодом когда из-за коронавирусной инфекции компании массово перешли на удаленку.