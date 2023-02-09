Джулия Фокс вышла к камерам с голой грудью

Джулия Фокс предстала перед камерами в прозрачном платье
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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Джулия Фокс прошлась по подиуму с обнаженной грудью (архивное фото) Фото:

Американская модель и актриса Джулия Фокс во время показа премиального бренда Alexander Wang на неделе моды в Нью-Йорке вышла на подиум в откровенном наряде. Снимки Фокс опубликовал журнал Vogue.

На фото Vogue Джулия Фокс одета в прозрачное мини-платье, а поверх него надет блестящий пиджак. Из-за ткани наряда у знаменитости видна обнаженная грудь. Фотография представлена журналом Vogue.

33-летняя модель прошла по подиуму на дефиле в ходе недели моды в Нью-Йорке. Она принимала участие в показе бренда одежды и аксессуаров Alexander Wang.

Ранее Фокс снялась с рэпером Канье Уэстом в романтической фотосессии для журнала Interview. Также она рассказала о начале романтических отношений с музыкантом, напоминает Life.

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Американская модель и актриса Джулия Фокс во время показа премиального бренда Alexander Wang на неделе моды в Нью-Йорке вышла на подиум в откровенном наряде. Снимки Фокс опубликовал журнал Vogue. На фото Vogue Джулия Фокс одета в прозрачное мини-платье, а поверх него надет блестящий пиджак. Из-за ткани наряда у знаменитости видна обнаженная грудь. Фотография представлена журналом Vogue. 33-летняя модель прошла по подиуму на дефиле в ходе недели моды в Нью-Йорке. Она принимала участие в показе бренда одежды и аксессуаров Alexander Wang. Ранее Фокс снялась с рэпером Канье Уэстом в романтической фотосессии для журнала Interview. Также она рассказала о начале романтических отношений с музыкантом, напоминает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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