Джулия Фокс вышла к камерам с голой грудью

Американская модель и актриса Джулия Фокс во время показа премиального бренда Alexander Wang на неделе моды в Нью-Йорке вышла на подиум в откровенном наряде. Снимки Фокс опубликовал журнал Vogue.
На фото Vogue Джулия Фокс одета в прозрачное мини-платье, а поверх него надет блестящий пиджак. Из-за ткани наряда у знаменитости видна обнаженная грудь. Фотография представлена журналом Vogue.
33-летняя модель прошла по подиуму на дефиле в ходе недели моды в Нью-Йорке. Она принимала участие в показе бренда одежды и аксессуаров Alexander Wang.
Ранее Фокс снялась с рэпером Канье Уэстом в романтической фотосессии для журнала Interview. Также она рассказала о начале романтических отношений с музыкантом, напоминает Life.
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Американская модель и актриса Джулия Фокс во время показа премиального бренда Alexander Wang на неделе моды в Нью-Йорке вышла на подиум в откровенном наряде. Снимки Фокс опубликовал журнал Vogue. На фото Vogue Джулия Фокс одета в прозрачное мини-платье, а поверх него надет блестящий пиджак. Из-за ткани наряда у знаменитости видна обнаженная грудь. Фотография представлена журналом Vogue. 33-летняя модель прошла по подиуму на дефиле в ходе недели моды в Нью-Йорке. Она принимала участие в показе бренда одежды и аксессуаров Alexander Wang. Ранее Фокс снялась с рэпером Канье Уэстом в романтической фотосессии для журнала Interview. Также она рассказала о начале романтических отношений с музыкантом, напоминает Life.