Джулия Фокс вышла к камерам с голой грудью Джулия Фокс предстала перед камерами в прозрачном платье 09 февраля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 + Джулия Фокс прошлась по подиуму с обнаженной грудью (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Американская модель и актриса Джулия Фокс во время показа премиального бренда Alexander Wang на неделе моды в Нью-Йорке вышла на подиум в откровенном наряде. Снимки Фокс опубликовал журнал Vogue. На фото Vogue Джулия Фокс одета в прозрачное мини-платье, а поверх него надет блестящий пиджак. Из-за ткани наряда у знаменитости видна обнаженная грудь. Фотография представлена журналом Vogue . 33-летняя модель прошла по подиуму на дефиле в ходе недели моды в Нью-Йорке. Она принимала участие в показе бренда одежды и аксессуаров Alexander Wang. Ранее Фокс снялась с рэпером Канье Уэстом в романтической фотосессии для журнала Interview. Также она рассказала о начале романтических отношений с музыкантом, напоминает Life . Американская модель и актриса Джулия Фокс во время показа премиального бренда Alexander Wang на неделе моды в Нью-Йорке вышла на подиум в откровенном наряде. Снимки Фокс опубликовал журнал Vogue. На фото Vogue Джулия Фокс одета в прозрачное мини-платье, а поверх него надет блестящий пиджак. Из-за ткани наряда у знаменитости видна обнаженная грудь. Фотография представлена журналом Vogue. 33-летняя модель прошла по подиуму на дефиле в ходе недели моды в Нью-Йорке. Она принимала участие в показе бренда одежды и аксессуаров Alexander Wang. Ранее Фокс снялась с рэпером Канье Уэстом в романтической фотосессии для журнала Interview. Также она рассказала о начале романтических отношений с музыкантом, напоминает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям