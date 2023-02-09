Авторы посвятили скульптуру медведя предстоящему юбилею Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми команда скульпторов изваяла из камня фигуру медведя, держащего в лапах карту Пермского края. Многотонный камень, из которого затем была изготовлена скульптура, пермяки привезли из карьера под Екатеринбургом. Об этом URA.RU рассказал руководитель творческой мастерской, где изготовили скульптуру, Александр Орлов. Пермяк предложил городским властям выкупить медведя, но получил отказ.

«Сам блок, из которого изготовлена скульптура, весил около 10-12 тонн, готовая скульптура весит около восьми тонн. Это камень талькомагнезит. Он устойчив к погодным явлениям. Мы скульптуру задумывали специально к 300-летию. Я встречался с главой Перми Алексеем Демкиным, рассказал ему о скульптуре, но городские власти она не заинтересовала», — отметил Орлов.

На создание каменного медведя ушло 3,5 месяца. Сейчас руководитель мастерской ищет спонсоров, которых заинтересует скульптура. По словам Орлова, ее стоимость составляет 2,5 млн рублей. Скульптор отметил, что намерен в ближайшее время осмотреть локацию возле пермского аэропорта. По его мнению, медведь мог бы органично вписаться в пространство рядом с пассажирским терминалом аэропорта.