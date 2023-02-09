Челябинский губернатор накажет тех, кто запер детей в школьных кабинетах

Алексей Текслер пообещал наказать тех, кто запер детей в кабинетах во время его визита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новой школе Копейска (Челябинская область) детям запретили выходить из кабинетов из-за визита губернатора Алексея Текслера. Об этом сообщила мама одного из учеников. Узнав об этом, глава региона пообещал наказать виновных.

«Алексей Леонидович, вам не показалось ничего странным, пока вы инспектировали новую школу Копейска? Все учащиеся находились в кабинетах и ни одного в коридорах. Для вашего визита детей… заперли в аудиториях», — написала Ирина Л. на странице группы «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте»

Женщина отметила, что дети пробыли в кабинетах более двух часов без возможности перекусить, выйти в уборную и попить. Она также поинтересовалась, чьей была инициатива запереть детей.

«Спасибо, что дали сигнал. Естественно, такого быть не должно. Такого пожелания нет и не может быть. Разобрался, виновных накажу», — ответил Текслер.

URA.RU направило запрос в администрацию Копейска. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.