В Екатеринбурге резко взлетели цены на детские товары

В магазинах Екатеринбурга выросли цены на памперсы и детское питание

13 февраля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В столице Урала детские товары подорожали на 17% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В магазинах Екатеринбурга резко выросли цены на памперсы, детские пюре и молочные смеси. В среднем, общий рост цен составил 17,73%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Для детей весом от 4 до 8 килограммов пачка из 94 штуки памперсов обойдется 1400 рублей, поднявшись на 14,43%. Стоимость пачки подгузников с характеристикой веса 6-11 и 12-17 килограммов 52 и 42 штуки увеличилась на 12,27% и равняется 1199 рублей. Цена пачки из 60 штук памперсов для ребенка от 11 до 16 килограммов поднялась на 1,62% и стоит 1300 рублей. Теперь цена 80 граммов пюре из кабачков или цветной капусты повысилась до 55 рублей на 32,73%. А стоимость 250 граммов пюре из груши и яблок выросла на 23,69% до 76 рублей. Молоко (950 граммов) и молочная смесь (600 граммов) стали дороже на 16% и 7,29%. В настоящее время стоимость составляет 125 рублей и 700. Общий рост цен вышеперечисленных товаров составил 17,73%. Данные актуальны на 13 февраля 2023 год. Помимо повышения цен на детские товары, в Свердловской области увеличили плату за детский сад. Максимальный размер платы за посещение дошкольного учреждения зависит от того, в каком муниципалитете оно располагается. Так, в Екатеринбурге придется отдать 3471 рубль.

В магазинах Екатеринбурга резко выросли цены на памперсы, детские пюре и молочные смеси. В среднем, общий рост цен составил 17,73%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Для детей весом от 4 до 8 килограммов пачка из 94 штуки памперсов обойдется 1400 рублей, поднявшись на 14,43%. Стоимость пачки подгузников с характеристикой веса 6-11 и 12-17 килограммов 52 и 42 штуки увеличилась на 12,27% и равняется 1199 рублей. Цена пачки из 60 штук памперсов для ребенка от 11 до 16 килограммов поднялась на 1,62% и стоит 1300 рублей. Теперь цена 80 граммов пюре из кабачков или цветной капусты повысилась до 55 рублей на 32,73%. А стоимость 250 граммов пюре из груши и яблок выросла на 23,69% до 76 рублей. Молоко (950 граммов) и молочная смесь (600 граммов) стали дороже на 16% и 7,29%. В настоящее время стоимость составляет 125 рублей и 700. Общий рост цен вышеперечисленных товаров составил 17,73%. Данные актуальны на 13 февраля 2023 год. Помимо повышения цен на детские товары, в Свердловской области увеличили плату за детский сад. Максимальный размер платы за посещение дошкольного учреждения зависит от того, в каком муниципалитете оно располагается. Так, в Екатеринбурге придется отдать 3471 рубль.