12 февраля 2023

В Екатеринбурге резко взлетели цены на детские товары

В магазинах Екатеринбурга выросли цены на памперсы и детское питание
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, детское питание, фрутоняня, фруто няня
В столице Урала детские товары подорожали на 17% Фото:

В магазинах Екатеринбурга резко выросли цены на памперсы, детские пюре и молочные смеси. В среднем, общий рост цен составил 17,73%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда».

Для детей весом от 4 до 8 килограммов пачка из 94 штуки памперсов обойдется 1400 рублей, поднявшись на 14,43%. Стоимость пачки подгузников с характеристикой веса 6-11 и 12-17 килограммов 52 и 42 штуки увеличилась на 12,27% и равняется 1199 рублей. Цена пачки из 60 штук памперсов для ребенка от 11 до 16 килограммов поднялась на 1,62% и стоит 1300 рублей.

Теперь цена 80 граммов пюре из кабачков или цветной капусты повысилась до 55 рублей на 32,73%. А стоимость 250 граммов пюре из груши и яблок выросла на 23,69% до 76 рублей.

Молоко (950 граммов) и молочная смесь (600 граммов) стали дороже на 16% и 7,29%. В настоящее время стоимость составляет 125 рублей и 700.

Общий рост цен вышеперечисленных товаров составил 17,73%. Данные актуальны на 13 февраля 2023 год.

Помимо повышения цен на детские товары, в Свердловской области увеличили плату за детский сад. Максимальный размер платы за посещение дошкольного учреждения зависит от того, в каком муниципалитете оно располагается. Так, в Екатеринбурге придется отдать 3471 рубль.

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В магазинах Екатеринбурга резко выросли цены на памперсы, детские пюре и молочные смеси. В среднем, общий рост цен составил 17,73%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Для детей весом от 4 до 8 килограммов пачка из 94 штуки памперсов обойдется 1400 рублей, поднявшись на 14,43%. Стоимость пачки подгузников с характеристикой веса 6-11 и 12-17 килограммов 52 и 42 штуки увеличилась на 12,27% и равняется 1199 рублей. Цена пачки из 60 штук памперсов для ребенка от 11 до 16 килограммов поднялась на 1,62% и стоит 1300 рублей. Теперь цена 80 граммов пюре из кабачков или цветной капусты повысилась до 55 рублей на 32,73%. А стоимость 250 граммов пюре из груши и яблок выросла на 23,69% до 76 рублей. Молоко (950 граммов) и молочная смесь (600 граммов) стали дороже на 16% и 7,29%. В настоящее время стоимость составляет 125 рублей и 700. Общий рост цен вышеперечисленных товаров составил 17,73%. Данные актуальны на 13 февраля 2023 год. Помимо повышения цен на детские товары, в Свердловской области увеличили плату за детский сад. Максимальный размер платы за посещение дошкольного учреждения зависит от того, в каком муниципалитете оно располагается. Так, в Екатеринбурге придется отдать 3471 рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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