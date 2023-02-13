Военный врач заявил об особо опасных методах ВСУ под Угледаром

Военный врач рассказал об использовании ВСУ под Угледаром боеприпасов с поражающими элементами

13 февраля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

ВСУ под Угледаром использует боеприпасы с поражающими элементами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Угледаром зафиксировано использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с шарообразными поражающими элементами, которые проникают в тело человека. Об этом рассказал командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным «Тренер». «ВСУ под Угледаром стали использовать опасные боеприпасы с поражающими элементами», — передает слова военного врача РИА Новости. Он добавил, что элементы выполнены в шарообразной форме одинакового размера, которые при проникновении в тело человека наносят серьезный поражающий эффект. Ранее стало известно, что украинская армия использует запрещенное химическое оружие. Следственный комитет России начал расследование фактов применения химоружия солдатами украинской армии, передает RT.

Под Угледаром зафиксировано использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с шарообразными поражающими элементами, которые проникают в тело человека. Об этом рассказал командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным «Тренер». «ВСУ под Угледаром стали использовать опасные боеприпасы с поражающими элементами», — передает слова военного врача РИА Новости. Он добавил, что элементы выполнены в шарообразной форме одинакового размера, которые при проникновении в тело человека наносят серьезный поражающий эффект. Ранее стало известно, что украинская армия использует запрещенное химическое оружие. Следственный комитет России начал расследование фактов применения химоружия солдатами украинской армии, передает RT.