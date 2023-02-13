Военный врач заявил об особо опасных методах ВСУ под Угледаром

Военный врач рассказал об использовании ВСУ под Угледаром боеприпасов с поражающими элементами
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Официальный сайт президента Украины. Москва, шеврон, ВСУ
ВСУ под Угледаром использует боеприпасы с поражающими элементами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под Угледаром зафиксировано использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с шарообразными поражающими элементами, которые проникают в тело человека. Об этом рассказал командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным «Тренер».

«ВСУ под Угледаром стали использовать опасные боеприпасы с поражающими элементами», — передает слова военного врача РИА Новости. Он добавил, что элементы выполнены в шарообразной форме одинакового размера, которые при проникновении в тело человека наносят серьезный поражающий эффект.

Ранее стало известно, что украинская армия использует запрещенное химическое оружие. Следственный комитет России начал расследование фактов применения химоружия солдатами украинской армии, передает RT.

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Под Угледаром зафиксировано использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с шарообразными поражающими элементами, которые проникают в тело человека. Об этом рассказал командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным «Тренер». «ВСУ под Угледаром стали использовать опасные боеприпасы с поражающими элементами», — передает слова военного врача РИА Новости. Он добавил, что элементы выполнены в шарообразной форме одинакового размера, которые при проникновении в тело человека наносят серьезный поражающий эффект. Ранее стало известно, что украинская армия использует запрещенное химическое оружие. Следственный комитет России начал расследование фактов применения химоружия солдатами украинской армии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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