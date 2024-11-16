Блогер Джейк Пол одолел легенду бокса Майка Тайсона на ринге

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Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в поединке на ринге
Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в поединке на ринге Фото:

Блогер Джейк Пол на ринге одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном, известным как «Железный Майк». В конце поединка Пол поклонился Тайсону. Прямую трансляцию вела платформа Netflix. 

«Джейк Пол кланяется Майку Тайсону в конце матча», — написано в посте Netflix в соцсети Х. Ранее боксерский обозреватель и представитель Федерации бокса России Александр Беленький заявил URA.RU, что Тайсон одержит победу в поединке. Однако он отмечал, что выносливость боксера могла бы стать его ахиллесовой пятой. 

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Блогер Джейк Пол на ринге одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном, известным как «Железный Майк». В конце поединка Пол поклонился Тайсону. Прямую трансляцию вела платформа Netflix.  «Джейк Пол кланяется Майку Тайсону в конце матча», — написано в посте Netflix в соцсети Х. Ранее боксерский обозреватель и представитель Федерации бокса России Александр Беленький заявил URA.RU, что Тайсон одержит победу в поединке. Однако он отмечал, что выносливость боксера могла бы стать его ахиллесовой пятой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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