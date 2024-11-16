Блогер Джейк Пол одолел легенду бокса Майка Тайсона на ринге

Блогер Джейк Пол на ринге одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном, известным как «Железный Майк». В конце поединка Пол поклонился Тайсону. Прямую трансляцию вела платформа Netflix.
«Джейк Пол кланяется Майку Тайсону в конце матча», — написано в посте Netflix в соцсети Х. Ранее боксерский обозреватель и представитель Федерации бокса России Александр Беленький заявил URA.RU, что Тайсон одержит победу в поединке. Однако он отмечал, что выносливость боксера могла бы стать его ахиллесовой пятой.
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