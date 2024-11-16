Сальдо сообщил о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре

В Херсонской области ВСУ попытались форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, однако потеряли элитный спецназ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Каких-либо масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости».
Также губернатор Херсонской области отметил, что ВС РФ всегда готовы к любым действиям противника. При необходимости они дадут достойный отпор, если ВСУ начнут вторгаться на не принадлежащие им территории.
Ранее элитные подразделения ВСУ сдались в плен ВС РФ в Часовом Яре в ДНР. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что на данном участке фронта российские военные успешно продвигаются, это создает определенные проблемы для украинских бойцов.
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