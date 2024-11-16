В Госдуме анонсировали закон, ограничивающий прием детей мигрантов в школы

В Госдуму готовится к внесению законопроект, согласно которому в школу ограниченно будут принимать детей мигрантов, не знающих русский язык. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка», — написал в своем telegram-канале Володин. Он также спросил подписчиков, правильно ли будет, если перед зачислением в школу дети иностранных граждан будут проходить тестирование на знание русского языка.
Минобрнауки ранее представило проект постановления, который регламентирует новые тарифы на сдачу экзаменов для получения гражданства РФ. Так, для кандидатов, обращающихся с заявлениями на временное проживание, взимаемая плата за экзамены по русскому языку, истории России и основам права предлагается установить на уровне 5900 рублей. Для лиц, желающих получить разрешение на трудоустройство или патент, — 3800 рублей, передает RT.
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