Правительство президента Украины Владимира Зеленского может рухнуть через несколько недель или месяцев из-за ситуации на поле боя. Также важно, кто будет выступать с украинской стороны на мирных переговорах, потому что вероятность, что это будет правительство Зеленского, крайне мала. Об этом сообщил экс-сенатор США по иностранным делам Стивен Брайен.
«Крах правительства Зеленского — вопрос нескольких недель. Что касается Киева и его правительства — будущее очень неопределенно. Важно, кто будет украинским собеседником [в мирных переговорах], поскольку маловероятно, что это будет правительство Зеленского», — заявил Брайен, отметив, что правительство украинского лидера может рухнуть из-за ситуации на фронте. Его слова передает портал Insiderover.
Ранее адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем сообщил, что Украина может подписать капитуляцию через два месяца. Однако при одном условии — если за это время не будет мобилизовано 160 тысяч человек. Также Найем отметил, что украинские солдаты на фронте уже «совершенно выгоревшие».
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