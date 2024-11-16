Экс-сотрудник Пентагона предрек скорый крах правительства Зеленского

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В скором времени правительство Владимира Зеленского может рухнуть из-за неудач ВСУ на поле боя
В скором времени правительство Владимира Зеленского может рухнуть из-за неудач ВСУ на поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство президента Украины Владимира Зеленского может рухнуть через несколько недель или месяцев из-за ситуации на поле боя. Также важно, кто будет выступать с украинской стороны на мирных переговорах, потому что вероятность, что это будет правительство Зеленского, крайне мала. Об этом сообщил экс-сенатор США по иностранным делам Стивен Брайен. 

«Крах правительства Зеленского — вопрос нескольких недель. Что касается Киева и его правительства — будущее очень неопределенно. Важно, кто будет украинским собеседником [в мирных переговорах], поскольку маловероятно, что это будет правительство Зеленского», — заявил Брайен, отметив, что правительство украинского лидера может рухнуть из-за ситуации на фронте. Его слова передает портал Insiderover

Ранее адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем сообщил, что Украина может подписать капитуляцию через два месяца. Однако при одном условии — если за это время не будет мобилизовано 160 тысяч человек. Также Найем отметил, что украинские солдаты на фронте уже «совершенно выгоревшие». 

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Правительство президента Украины Владимира Зеленского может рухнуть через несколько недель или месяцев из-за ситуации на поле боя. Также важно, кто будет выступать с украинской стороны на мирных переговорах, потому что вероятность, что это будет правительство Зеленского, крайне мала. Об этом сообщил экс-сенатор США по иностранным делам Стивен Брайен.  «Крах правительства Зеленского — вопрос нескольких недель. Что касается Киева и его правительства — будущее очень неопределенно. Важно, кто будет украинским собеседником [в мирных переговорах], поскольку маловероятно, что это будет правительство Зеленского», — заявил Брайен, отметив, что правительство украинского лидера может рухнуть из-за ситуации на фронте. Его слова передает портал Insiderover.  Ранее адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем сообщил, что Украина может подписать капитуляцию через два месяца. Однако при одном условии — если за это время не будет мобилизовано 160 тысяч человек. Также Найем отметил, что украинские солдаты на фронте уже «совершенно выгоревшие». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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