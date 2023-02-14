Пермский бизнес-центр с караоке-клубом подорожал на 23 миллиона рублей

15 февраля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

За год стоимость бизнес-центра увеличилась Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Перми выставлен на продажу бизнес-центр «Кирова, 37» за 130 миллионов рублей. Здание, в котором находится караоке-клуб, уже выставлялось на продажу в 2022 году. Тогда его предлагали купить за 107 миллионов рублей. Теперь цена увеличилась. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Здание на четыре этажа, на первом этаже — кафе, караоке, выше — офисы. Год постройки — 2003, кирпичные стены. Здание расположено в центральной части города. Удобная транспортная доступность. Вблизи находятся главпочтамт, администрация города, театр оперы и балета. Цена — 130 млн рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что земельный участок под зданием находится в собственности муниципалитета. По желанию покупателя продавец готов провести процедуру выкупа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми повторно выставили на продажу здание торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь». За объект недвижимости запросили более 500 миллионов рублей.

В Перми выставлен на продажу бизнес-центр «Кирова, 37» за 130 миллионов рублей. Здание, в котором находится караоке-клуб, уже выставлялось на продажу в 2022 году. Тогда его предлагали купить за 107 миллионов рублей. Теперь цена увеличилась. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Здание на четыре этажа, на первом этаже — кафе, караоке, выше — офисы. Год постройки — 2003, кирпичные стены. Здание расположено в центральной части города. Удобная транспортная доступность. Вблизи находятся главпочтамт, администрация города, театр оперы и балета. Цена — 130 млн рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что земельный участок под зданием находится в собственности муниципалитета. По желанию покупателя продавец готов провести процедуру выкупа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми повторно выставили на продажу здание торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь». За объект недвижимости запросили более 500 миллионов рублей.