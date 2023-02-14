14 февраля 2023

Пермский бизнес-центр с караоке-клубом подорожал на 23 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
За год стоимость бизнес-центра увеличилась Фото:

В Перми выставлен на продажу бизнес-центр «Кирова, 37» за 130 миллионов рублей. Здание, в котором находится караоке-клуб, уже выставлялось на продажу в 2022 году. Тогда его предлагали купить за 107 миллионов рублей. Теперь цена увеличилась. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Здание на четыре этажа, на первом этаже — кафе, караоке, выше — офисы. Год постройки — 2003, кирпичные стены. Здание расположено в центральной части города. Удобная транспортная доступность. Вблизи находятся главпочтамт, администрация города, театр оперы и балета. Цена — 130 млн рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что земельный участок под зданием находится в собственности муниципалитета. По желанию покупателя продавец готов провести процедуру выкупа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми повторно выставили на продажу здание торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь». За объект недвижимости запросили более 500 миллионов рублей.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми выставлен на продажу бизнес-центр «Кирова, 37» за 130 миллионов рублей. Здание, в котором находится караоке-клуб, уже выставлялось на продажу в 2022 году. Тогда его предлагали купить за 107 миллионов рублей. Теперь цена увеличилась. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Здание на четыре этажа, на первом этаже — кафе, караоке, выше — офисы. Год постройки — 2003, кирпичные стены. Здание расположено в центральной части города. Удобная транспортная доступность. Вблизи находятся главпочтамт, администрация города, театр оперы и балета. Цена — 130 млн рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что земельный участок под зданием находится в собственности муниципалитета. По желанию покупателя продавец готов провести процедуру выкупа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми повторно выставили на продажу здание торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь». За объект недвижимости запросили более 500 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...