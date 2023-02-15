Свердловское заксобрание перенесло заседание из-за послания Путина

Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 21 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заседание заксобрания Свердловской области перенесено с 21 на 22 февраля из-за послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, запланированного на 21 февраля. Об этом сообщила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

«Принято решение провести заседание законодательного собрания Свердловской области, запланированное на 21—22 февраля 2023 года, в один день — 22 февраля», — говорится в сообщении Бабушкиной, опубликованном на сайте заксобрания. Она отметила, что 21 февраля для депутатов будет вестись трансляция послания Владимира Путина.

Предполагалось, что заседание проведут в два дня (на нем рассмотрят 35 вопросов), однако Бабушкина подчеркнула готовность обсудить все за один день. На повестке стоят вопросы по проектам областных законов.

Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. После этого Госдума и Совет Федерации проведут внеплановое заседание.