Компания из Екатеринбурга поставит «Росатому» 9 тонн батареек

Экоактивисты из Екатеринбурга планируют выходить на другие регионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девять тонн отработанных батареек планирует собрать с трех регионов страны в 2023 году фонд «Зеленый Урал». Эти батарейки пойдут на экологические предприятия «Росатома», рассказал URA.RU президент фонда Никита Соловьев.

«Речь идет о нашем проекте „Сдавай токс — копи на детокс!“, который мы запустили в 2022 году. За пять месяцев собрали 84 кг отработанных батареек. Сейчас мы заручаемся поддержкой федерального Минприроды, и если он станет нашим официальным партнером, то выходим на федеральный уровень», — поделился Соловьев.

Фонд «Зеленый Урал» выйдет за пределы Свердловской области и будет устанавливать контейнеры по сбору отработанных батареек в школах и других государственных учреждениях еще и Пермского края и Татарстана. В планах на 2023 год установить 1044 контейнера и собрать девять тонн батареек. Их передадут в переработку экологическим предприятиям «Росатома», так как только у них есть соответствующие мощности, добавляет Соловьев.

Никита Соловьев также является директором компании «Рустехкон», известной по проекту засеивания технической коноплей участка в Белоярском районе Свердловской области. Инициативу, в частности, поддерживал губернатор региона Евгений Куйвашев. В ноябре на складе «Рустехкона» силовики провели обыски после того, как получили сообщение о нарушении законодательства о наркотиках. Дело не получило продолжения.