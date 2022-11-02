Силовики нагрянули с обысками на свердловские склады конопли

Бойцы Росгвардии приехали на объекты «Рустехкона» 2 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики Росгвардии проведи обыски на складе технической конопли, которую проверят на содержание запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники спецназа Росгвардии утром 2 ноября нагрянули на базу хранения семян „Рустехкона“. Поводом стало анонимное сообщение о нарушении законодательства о наркотиках», — рассказал собеседник агентства. По его словам, оперативные мероприятия также проходили в доме одного из руководителей предприятия.

Во время обысков были изъяты образцы растений, а также документы, говорящие об отсутствии в них наркотического вещества. Силовикам предстоит провести экспертизу. На складе хранились тонны продукции.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Директор предприятия Никита Соловьев в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил обыски на складах, однако опроверг, что силовики приезжали к нему домой. Директор подчеркнул, что заинтересован в разрешении вопроса и взаимодействует со следователем, и предположил, что анонимное сообщение могли прислать недоброжелатели.

Техническая конопля применяется для создания волокна, муки, масла и протеина. Она не содержит запрещенных веществ, что регулярно проверяют сотрудники силовых ведомств. Компания «Рустехкон» вкладывала миллиарды в свой урожай, который окупится в течение десяти лет.