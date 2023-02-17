В Латвии описали политику НАТО по Украине одной поговоркой

Поставляя Украине оружие и технику западные страны делят «шкуру неубитого медведя». Такое заявление сделал экс-глава минобороны Латвии Артис Пабрикс.
«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — рассказал Пабрикс в интервью телеканалу TV24. Он добавил, что украинский рынок «очень прибылен».
Государства, которые минимально поддерживали Киев или не помогали совсем, в будущем захотят получить свою выгоду, считает Пабрикс. Экс-министр считает, что будут и те, кто повернет ситуацию в выгодную в своих интересах сторону.
Западные страны договорились о поставках военной техники Киеву после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву уже 178 танков Leopard 1A5. Нидерланды поставят танки Leopard на Украину в кратчайшие сроки, а Польша объявила о передаче Киеву истребителей.
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Поставляя Украине оружие и технику западные страны делят «шкуру неубитого медведя». Такое заявление сделал экс-глава минобороны Латвии Артис Пабрикс. «Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — рассказал Пабрикс в интервью телеканалу TV24. Он добавил, что украинский рынок «очень прибылен». Государства, которые минимально поддерживали Киев или не помогали совсем, в будущем захотят получить свою выгоду, считает Пабрикс. Экс-министр считает, что будут и те, кто повернет ситуацию в выгодную в своих интересах сторону. Западные страны договорились о поставках военной техники Киеву после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву уже 178 танков Leopard 1A5. Нидерланды поставят танки Leopard на Украину в кратчайшие сроки, а Польша объявила о передаче Киеву истребителей.