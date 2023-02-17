17 февраля 2023

В Латвии описали политику НАТО по Украине одной поговоркой

Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: из-за помощи Украине страны Запада делят шкуру неубитого медведя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны европейского союза. , евросоюз, европа, старый город, ес, латвия, рига, ратушная площадь
Запад из-за помощи Украине делит шкуру неубитого медведя, считает Артис Пабрикс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставляя Украине оружие и технику западные страны делят «шкуру неубитого медведя». Такое заявление сделал экс-глава минобороны Латвии Артис Пабрикс.

«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — рассказал Пабрикс в интервью телеканалу TV24. Он добавил, что украинский рынок «очень прибылен».

Государства, которые минимально поддерживали Киев или не помогали совсем, в будущем захотят получить свою выгоду, считает Пабрикс. Экс-министр считает, что будут и те, кто повернет ситуацию в выгодную в своих интересах сторону.

Западные страны договорились о поставках военной техники Киеву после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву уже 178 танков Leopard 1A5. Нидерланды поставят танки Leopard на Украину в кратчайшие сроки, а Польша объявила о передаче Киеву истребителей.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставляя Украине оружие и технику западные страны делят «шкуру неубитого медведя». Такое заявление сделал экс-глава минобороны Латвии Артис Пабрикс. «Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — рассказал Пабрикс в интервью телеканалу TV24. Он добавил, что украинский рынок «очень прибылен». Государства, которые минимально поддерживали Киев или не помогали совсем, в будущем захотят получить свою выгоду, считает Пабрикс. Экс-министр считает, что будут и те, кто повернет ситуацию в выгодную в своих интересах сторону. Западные страны договорились о поставках военной техники Киеву после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву уже 178 танков Leopard 1A5. Нидерланды поставят танки Leopard на Украину в кратчайшие сроки, а Польша объявила о передаче Киеву истребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...