Эвакуация дома из-за гранаты, чиновник подрался со школьниками: главные события ХМАО за неделю

В Нижневартовске жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за сообщения о гранате
В Нижневартовске из-за сообщения о соседе с гранатой эвакуировали дом. Чиновник из мэрии Мегиона Семен Голик подрался со школьниками. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 13 по 19 февраля.
- В Нижневартовске жителей многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о человеке с гранатой. Мужчины сидели за столом, а потом один заявил на другого. Граната оказалась муляжом, жильцы вернулись в свои квартиры.
- Бывший главный контролер-ревизор КРУ Минфина РФ по ХМАО Юрий Чекин пойдет под суд. Его обвиняют в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина в 2000 году.
- Временно исполняющим обязанности «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. Предыдущий руководитель Валерий Радченко уехал в Сочи.
- Один из поджигателей нижневартовского военкомата Владислав Борисенко, обвиняемый по статье «Теракт», обжаловал приговор. Жалоба поступила от адвоката, сроки ее рассмотрения неизвестны.
- В Мегионе сотрудник начальника отдела муниципального контроля администрации Семен Голик подрался со школьниками. Чиновнику не понравилось, что подростки позвонили ему в домофон. Отец одного из пострадавших утверждает, что ребенку сломали руку и палец, а второму подростку — ребро.
- Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой уволил своего зама Муслима Асадуллаева. Причиной стал арест заместителя главы в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.
- Прокуратура требует пять лет тюрьмы для бизнесмена Семена Копайгоры, сына олигарха из Сургута Андрея Копайгоры. Его обвиняют в гибели 35-летней Татьяны Прохоренко в его караоке-клубе Gallery Club. Адвокат бизнесмена просит о полной отмене наказания.
- Раиса Мамедова заявила, что публично оскорбила русских из-за провокации одного из участников переписки в чате дома, который прислал фотографии фото сургутянки и ее детей. Они были прикреплены к надгробным плитам. Прокуратура настаивает на наказании для Мамедовой в виде лишения свободы на три года с условным сроком на четыре года. Оглашение приговора назначено на 28 февраля.
- Павел Лунгин войдет в состав жюри «Духа огня». Лауреат Каннского кинофестиваля и режиссер возглавит судейскую коллегию фестиваля кинодебютов в ХМАО.
- В Югре принят закон, который запрещает продажу подросткам газовых зажигалок и заправочных баллонов к ним из-за угрозы отравления. Инициатором запрета выступила окружная прокуратура.
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