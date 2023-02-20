Россия рискует остаться без импортного картофеля

21 февраля 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

В России предлагают отказаться от импортного картофеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России предложили ограничить импорт картофеля из-за высокого урожая внутри страны. Такое предложение прозвучало от производителей, у которых на сегодня существуют проблемы с его сбытом. «Отечественные производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции. По их словам, на складах сейчас рекордные для этого времени года запасы картофеля. Данный вопрос обсуждался на совещании в министерстве сельского хозяйства», — передает издание «Ведомости», ссылаясь на двух участников совещания. Факт его проведения в ведомстве подтвердили. По словам представителя Минсельхоза, власти готовы рассмотреть предложение ограничить импорт, но только «после поступления обоснованной инициативы». В ведомстве уточнили, что продолжат стимулировать производство российских овощей, пишет издание. По информации Минсельхоза, в прошлом году валовой сбор картофеля вырос по сравнению с 2021-м почти до 19 млн тонн, а его оптовая цена к февралю этого года упала на 37,3% — до 17 рублей за килограмм. Ранее экономисты предупредили о росте цен на импортные товары в России, а доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала продукты, которые подорожают во всем мире.

В России предложили ограничить импорт картофеля из-за высокого урожая внутри страны. Такое предложение прозвучало от производителей, у которых на сегодня существуют проблемы с его сбытом. «Отечественные производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции. По их словам, на складах сейчас рекордные для этого времени года запасы картофеля. Данный вопрос обсуждался на совещании в министерстве сельского хозяйства», — передает издание «Ведомости», ссылаясь на двух участников совещания. Факт его проведения в ведомстве подтвердили. По словам представителя Минсельхоза, власти готовы рассмотреть предложение ограничить импорт, но только «после поступления обоснованной инициативы». В ведомстве уточнили, что продолжат стимулировать производство российских овощей, пишет издание. По информации Минсельхоза, в прошлом году валовой сбор картофеля вырос по сравнению с 2021-м почти до 19 млн тонн, а его оптовая цена к февралю этого года упала на 37,3% — до 17 рублей за килограмм. Ранее экономисты предупредили о росте цен на импортные товары в России, а доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала продукты, которые подорожают во всем мире.