Путин анонсировал заступление на боевое дежурство оружия, внушающего страх США

23 февраля 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

По словам Путина, на боевое дежурство заступят новые пусковые установки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России на боевое дежурство заступают пусковые установки ракетного комплекса «Сармат», которые в США прозвали «сатаной». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поздравления россиян с Днем защитника Отечества. «На боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса „Сармат“», — передает слова Владимира Путина официальный сайт Кремля. По словам российского лидера пусковые установки встанут на дежурство в этом году, кроме этого они будут оснащены новой тяжелой ракетой. В США прозвали ракеты Сармат РС-28 «сатаной» из-за способности поразить цель в любой точке мира. Владимир Путин записал видеообращение к гражданам РФ, в котором поздравил мужское население, ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации на Украине с праздником 23 февраля. Также президент в ходе обращения сделал заявления о поставках новых гиперзвуковых ракет и вхождении трех атомных подводных крейсеров в состав Военно-морского флота России.

В России на боевое дежурство заступают пусковые установки ракетного комплекса «Сармат», которые в США прозвали «сатаной». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поздравления россиян с Днем защитника Отечества. «На боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса „Сармат“», — передает слова Владимира Путина официальный сайт Кремля. По словам российского лидера пусковые установки встанут на дежурство в этом году, кроме этого они будут оснащены новой тяжелой ракетой. В США прозвали ракеты Сармат РС-28 «сатаной» из-за способности поразить цель в любой точке мира. Владимир Путин записал видеообращение к гражданам РФ, в котором поздравил мужское население, ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации на Украине с праздником 23 февраля. Также президент в ходе обращения сделал заявления о поставках новых гиперзвуковых ракет и вхождении трех атомных подводных крейсеров в состав Военно-морского флота России.