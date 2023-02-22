22 февраля 2023

Путин анонсировал массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон»

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
По словам Путина, поставки оружия начнутся в этом году Фото:

В России начнутся поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Об этом в поздравлении граждан РФ с праздником Дня защитника Отечества заявил президент России Владимир Путин.

«Россия начнет массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования „Циркон“. Поставки вооружения начнутся в этом году», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин обратился к гражданам России в честь 23 февраля. Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Также глава РФ анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ.

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В России начнутся поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Об этом в поздравлении граждан РФ с праздником Дня защитника Отечества заявил президент России Владимир Путин. «Россия начнет массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования „Циркон“. Поставки вооружения начнутся в этом году», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля. Ранее URA.RU сообщало, что Путин обратился к гражданам России в честь 23 февраля. Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Также глава РФ анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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