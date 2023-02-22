Путин анонсировал массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон»

23 февраля 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

По словам Путина, поставки оружия начнутся в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России начнутся поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Об этом в поздравлении граждан РФ с праздником Дня защитника Отечества заявил президент России Владимир Путин. «Россия начнет массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования „Циркон“. Поставки вооружения начнутся в этом году», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля . Ранее URA.RU сообщало, что Путин обратился к гражданам России в честь 23 февраля. Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Также глава РФ анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ.

В России начнутся поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Об этом в поздравлении граждан РФ с праздником Дня защитника Отечества заявил президент России Владимир Путин. «Россия начнет массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования „Циркон“. Поставки вооружения начнутся в этом году», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля. Ранее URA.RU сообщало, что Путин обратился к гражданам России в честь 23 февраля. Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Также глава РФ анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ.