Путин анонсировал массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон»

В России начнутся поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Об этом в поздравлении граждан РФ с праздником Дня защитника Отечества заявил президент России Владимир Путин.
«Россия начнет массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования „Циркон“. Поставки вооружения начнутся в этом году», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт
Ранее URA.RU сообщало, что Путин обратился к гражданам России в честь 23 февраля. Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Также глава РФ анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ.
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