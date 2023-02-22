Студента из Березовского Свердловской области, который вышел из дома 20 февраля, чтобы поехать на учебу в Екатеринбург, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».
«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».
В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Свердловской области, ответ ожидается.
О том, что 17-летний студент найден мертвым волонтеры сообщили вечером 22 февраля. По данным Е1.RU, смерть парня, не носит криминальный характер.
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