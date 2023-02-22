Студент из Березовского пропал 20 февраля Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Студента из Березовского Свердловской области, который вышел из дома 20 февраля, чтобы поехать на учебу в Екатеринбург, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Свердловской области, ответ ожидается.

О том, что 17-летний студент найден мертвым волонтеры сообщили вечером 22 февраля. По данным Е1.RU, смерть парня, не носит криминальный характер.