22 февраля 2023

Пропавшего свердловского студента нашли мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Студент из Березовского пропал 20 февраля Фото:

Студента из Березовского Свердловской области, который вышел из дома 20 февраля, чтобы поехать на учебу в Екатеринбург, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Свердловской области, ответ ожидается.

О том, что 17-летний студент найден мертвым волонтеры сообщили вечером 22 февраля. По данным Е1.RU, смерть парня, не носит криминальный характер.

Мальчик пропал 20 февраля
Фото:

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Студента из Березовского Свердловской области, который вышел из дома 20 февраля, чтобы поехать на учебу в Екатеринбург, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Свердловской области, ответ ожидается. О том, что 17-летний студент найден мертвым волонтеры сообщили вечером 22 февраля. По данным Е1.RU, смерть парня, не носит криминальный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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