Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что главным достижением России на СВО является тот факт, что страна выдержала все санкции, которые ввел против нее Запад. Он отметил, что доллар по-прежнему стоит столько же, сколько до начала конфликта, а товарный дефицит в РФ полностью преодолен.
Депутат уверен, что преодоление Россией западных санкций является главным достижением в конфликте с Украиной. «Не произошло предсказываемой нам страшилки, связанной с дефолтом экономики, с нехваткой продовольствий. Доллар стоит не выше, чем до начала спецоперации. Товарный дефицит полностью преодолен», — сказал Виталий Милонов в беседе с «Подмосковье сегодня». Также политик отметил, что цены на многие товары стали ниже.
По словам депутата, ситуация в России стабилизировалась, и сейчас нужно работать над системами безопасности. «Теперь главное — это продолжить серьезный путь на продовольственную и промышленную безопасность», — подчеркнул Милонов.
После начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России, пытаясь обрушить экономику страны и отрезать ее от остального мира. Всего против российской стороны было введено 9 пакетов санкций. Также в Евросоюзе начали готовить 10 пакет ограничений.
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