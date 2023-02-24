Милонов рассказал о главном успехе России на СВО

Милонов: преодоление Россией санкций является главным достижением на СВО

24 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов заявил о необходимости работать над продовольственной безопасностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что главным достижением России на СВО является тот факт, что страна выдержала все санкции, которые ввел против нее Запад. Он отметил, что доллар по-прежнему стоит столько же, сколько до начала конфликта, а товарный дефицит в РФ полностью преодолен. Депутат уверен, что преодоление Россией западных санкций является главным достижением в конфликте с Украиной. «Не произошло предсказываемой нам страшилки, связанной с дефолтом экономики, с нехваткой продовольствий. Доллар стоит не выше, чем до начала спецоперации. Товарный дефицит полностью преодолен», — сказал Виталий Милонов в беседе с «Подмосковье сегодня». Также политик отметил, что цены на многие товары стали ниже. По словам депутата, ситуация в России стабилизировалась, и сейчас нужно работать над системами безопасности. «Теперь главное — это продолжить серьезный путь на продовольственную и промышленную безопасность», — подчеркнул Милонов. После начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России, пытаясь обрушить экономику страны и отрезать ее от остального мира. Всего против российской стороны было введено 9 пакетов санкций. Также в Евросоюзе начали готовить 10 пакет ограничений.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что главным достижением России на СВО является тот факт, что страна выдержала все санкции, которые ввел против нее Запад. Он отметил, что доллар по-прежнему стоит столько же, сколько до начала конфликта, а товарный дефицит в РФ полностью преодолен. Депутат уверен, что преодоление Россией западных санкций является главным достижением в конфликте с Украиной. «Не произошло предсказываемой нам страшилки, связанной с дефолтом экономики, с нехваткой продовольствий. Доллар стоит не выше, чем до начала спецоперации. Товарный дефицит полностью преодолен», — сказал Виталий Милонов в беседе с «Подмосковье сегодня». Также политик отметил, что цены на многие товары стали ниже. По словам депутата, ситуация в России стабилизировалась, и сейчас нужно работать над системами безопасности. «Теперь главное — это продолжить серьезный путь на продовольственную и промышленную безопасность», — подчеркнул Милонов. После начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России, пытаясь обрушить экономику страны и отрезать ее от остального мира. Всего против российской стороны было введено 9 пакетов санкций. Также в Евросоюзе начали готовить 10 пакет ограничений.