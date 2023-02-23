В Екатеринбурге полиция задержала участников несогласованного митинга

Полицейские задержали участников несогласованного митинга в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников незаконной акции, которая не была согласована с властями, у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Свердловское Молодежное Яблоко», которая организовала акцию.

«Нас арестовали. Сидим в девятом отделе полиции на улице Крылова. Двух наших несовершеннолетних активистов сейчас допрашивают. Одного из задержанных — председателя Свердловского Молодежного Яблока Егора Ткаченко — отпустили из отдела полиции», — сообщили в telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко».

Среди задержанных был владелец telegram-канала «Свет Екатеринбург» Владислав Музафаров. «Его отпустили без составления протокола, но вручили повестку с явкой в полицию», — приводятся слова адвоката Музафарова в его telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.