23 февраля 2023

В Екатеринбурге полиция задержала участников несогласованного митинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, ппс, полиция
Полицейские задержали участников несогласованного митинга в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников незаконной акции, которая не была согласована с властями, у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Свердловское Молодежное Яблоко», которая организовала акцию.

«Нас арестовали. Сидим в девятом отделе полиции на улице Крылова. Двух наших несовершеннолетних активистов сейчас допрашивают. Одного из задержанных — председателя Свердловского Молодежного Яблока Егора Ткаченко — отпустили из отдела полиции», — сообщили в telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко».

Среди задержанных был владелец telegram-канала «Свет Екатеринбург» Владислав Музафаров. «Его отпустили без составления протокола, но вручили повестку с явкой в полицию», — приводятся слова адвоката Музафарова в его telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников незаконной акции, которая не была согласована с властями, у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Свердловское Молодежное Яблоко», которая организовала акцию. «Нас арестовали. Сидим в девятом отделе полиции на улице Крылова. Двух наших несовершеннолетних активистов сейчас допрашивают. Одного из задержанных — председателя Свердловского Молодежного Яблока Егора Ткаченко — отпустили из отдела полиции», — сообщили в telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко». Среди задержанных был владелец telegram-канала «Свет Екатеринбург» Владислав Музафаров. «Его отпустили без составления протокола, но вручили повестку с явкой в полицию», — приводятся слова адвоката Музафарова в его telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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