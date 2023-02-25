Тюменский сенатор СФ Тараканов объяснил, как изменился Запад за год СВО

Тюменский сенатор СФ Тараканов обозначил изменение в поведении Запада за год СВО

25 февраля 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Сенатор также вспомнил о важной речи Путина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За год с начала проведения Россией специальной военной операции Запад перестал скрывать свои цели с помощью лицемерия и открыл свои реальные ценности. К такому выводу пришел сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который рассказал об этом в контексте годовщины СВО. «Можно сказать, что это был Год Истины. Когда все стало ясно. Кто есть кто в мире и в жизни. Когда коллективный Запад сбросил лицемерную маску и показал свое истинное лицо, неонацистскую суть, реальные ценности и намерения. Когда мы узнали, кто враг — а кто друг <…> Все вскрылось», — написал Тараканов в своем telegram-канале. По его словам, события прошедшего года помогли понять дальнейший путь развития России и позволили отказаться от западных «псевдоценностей». Сенатор также напомнил о послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, на котором тот призвал преодолеть гордыню и быть более чуткими друг к другу. Начало спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация этой страны. Ранее URA.RU провело онлайн-трансляцию 21 февраля с речи Путина, обращенной к Федеральному собранию. В ней президент обозначил, что Россия защищает свой родной дом, в то время как Запад использует Украину в качестве полигона. Он также озвучил основные ориентиры РФ на 2023 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год с начала проведения Россией специальной военной операции Запад перестал скрывать свои цели с помощью лицемерия и открыл свои реальные ценности. К такому выводу пришел сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который рассказал об этом в контексте годовщины СВО. «Можно сказать, что это был Год Истины. Когда все стало ясно. Кто есть кто в мире и в жизни. Когда коллективный Запад сбросил лицемерную маску и показал свое истинное лицо, неонацистскую суть, реальные ценности и намерения. Когда мы узнали, кто враг — а кто друг <…> Все вскрылось», — написал Тараканов в своем telegram-канале. По его словам, события прошедшего года помогли понять дальнейший путь развития России и позволили отказаться от западных «псевдоценностей». Сенатор также напомнил о послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, на котором тот призвал преодолеть гордыню и быть более чуткими друг к другу. Начало спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация этой страны. Ранее URA.RU провело онлайн-трансляцию 21 февраля с речи Путина, обращенной к Федеральному собранию. В ней президент обозначил, что Россия защищает свой родной дом, в то время как Запад использует Украину в качестве полигона. Он также озвучил основные ориентиры РФ на 2023 год.